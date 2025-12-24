A examen: probamos los auriculares Galaxy Buds 3 FE

Los Samsung Galaxy Buds 3 FE son la nueva apuesta de la compañía para acercar algunas de las funciones que hasta hace poco estaban reservadas a los auriculares premium in-ear a un público más amplio.

Se trata de un modelo inalámbrico que combina cancelación activa de ruido, buena integración con el ecosistema Galaxy y un diseño compacto, con un precio que busca ubicarse un escalón por debajo de los modelos más sofisticados.

Una apuesta por el diseño

En términos de diseño, los Galaxy Buds 3 FE mantienen una estética sobria y funcional. El formato in-ear resulta familiar para usuarios de generaciones anteriores de Buds, con un tamaño contenido que no sobresale demasiado del oído. El ajuste es firme y cómodo, incluso tras varias horas de uso continuo, algo clave para quienes los utilizan durante jornadas laborales completas o trayectos prolongados.

El estuche de carga acompaña esa misma lógica: compacto, liviano y fácil de llevar en un bolsillo o mochila, con una construcción sólida y terminaciones correctas para su rango de precio.

La experiencia de conectividad es uno de los puntos fuertes del conjunto. El emparejamiento con teléfonos Samsung es prácticamente inmediato, y durante las pruebas la conexión se mantuvo estable tanto en interiores como en exteriores, sin cortes ni pérdidas de señal. En llamadas y videollamadas, el desempeño es correcto, con una transmisión clara de la voz y una reducción aceptable del ruido ambiente, algo especialmente útil en entornos urbanos o espacios compartidos.

Después de utilizarlos durante varios días en situaciones cotidianas como llamadas, música, trabajo y traslados, la sensación general es la de un producto equilibrado, con aciertos claros y algunas limitaciones previsibles reservadas para las versiones premium de la familia Galaxy Buds.

Unos Galaxy Buds 3 FE de Samsung

Calidad de sonido y cancelación de ruidos

En el apartado sonoro, los Galaxy Buds 3 FE ofrecen un perfil equilibrado, pensado para un uso generalista. Los graves están presentes y aportan cuerpo, sin imponerse sobre el resto del espectro, mientras que los medios y agudos mantienen una buena claridad para escuchar música, podcasts o contenido audiovisual.

La experiencia inmersiva está muy marcada en esta propuesta y lo logra con creces, disfrute la primera parte de la última temporada de Stranger Things con ellos y el sonido fue clave para apreciar la serie.

La cancelación activa de ruido es otro de los ejes centrales de la propuesta. En la práctica, logra atenuar de manera efectiva ruidos constantes como el tráfico, el motor de un colectivo o los ruidos propios de una casa, lo cual permite concentrarse en el contenido. No alcanza el nivel de aislamiento de los auriculares tope de gama de la marca, pero resulta suficiente para mejorar notablemente la experiencia de escucha en movimiento. La prueba de fuego siempre son los aviones y es donde la cancelación de ruidos se luce, en esta ocasión me quedé con ganas de probarla en ese ámbito.

El modo sonido ambiente, por su parte, permite mantenerse atento al entorno sin necesidad de quitarse los auriculares, algo útil para situaciones puntuales como cruzar la calle o mantener una conversación mientras se escucha musica.

Buena autonomía y gran integración al ecosistema Galaxy

La autonomía acompaña el conjunto de prestaciones. Los Buds 3 FE permiten varias horas de reproducción continua con la cancelación activa activada, en mi experiencia fueron 6 horas aproximadamente con la cancelación de ruidos activa y casi 9 sin ella. El estuche de carga extiende ese uso para cubrir sin problemas una jornada completa. En el uso real, alternando música, llamadas y pausas, no fue necesario recargarlos durante el día, lo que refuerza su perfil práctico para usuarios intensivos.

Un aspecto a destacar es la integración con el ecosistema Samsung. A través de la aplicación dedicada, es posible personalizar controles, ajustar el comportamiento del sonido ambiente y gestionar funciones adicionales.

Algunas de estas características, como el cambio automático entre dispositivos de la marca o ciertas herramientas vinculadas a Galaxy AI, están pensadas especialmente para quienes ya utilizan otros productos Samsung, y refuerzan la idea de un ecosistema cerrado pero bien integrado.

En mi caso se sincronizaron solos con mi Galaxy S25 Ultra sin que yo intervenga para nada, lo único que hice fue retirarlos del estuche de carga.

En conclusión

En el mercado argentino, los Galaxy Buds 3 FE se ofrecen en la tienda oficial de Samsung a un precio de lista que ronda los 360.000 pesos. Esta cifra los ubica claramente en la gama media del segmento de auriculares inalámbricos, compitiendo con modelos de marcas como Sony y JBL.

Frente a esas alternativas, el diferencial aparece más en la experiencia de integración al ecosistema de productos Galaxy.

Como contrapartida, hay algunos puntos a considerar. La cancelación de ruido, si bien efectiva, podría ser más contundente, y ciertas funciones avanzadas dependen exclusivamente de contar con un smartphone Galaxy para aprovecharlas al máximo.

Además, quienes busquen un perfil de sonido más sofisticado o personalizable probablemente deban mirar opciones de gamas superiores, como la versión Pro de los Buds.

En definitiva, los Samsung Galaxy Buds 3 FE logran un balance convincente entre precio, prestaciones y experiencia de uso. No están pensados para competir directamente con los modelos premium, pero sí para ofrecer una alternativa sólida y confiable dentro de la gama media.

Son recomendables para usuarios que priorizan comodidad, buen sonido, autonomía y una integración fluida con el ecosistema Samsung, sin necesidad de dar el salto a los auriculares más caros del mercado.