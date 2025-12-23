Cambio: limitaron al 20% la suba de una tasa vial que un municipio quería aumentar un 50%

Lejos de las expectativas del Municipio de 9 de Julio que buscaba aumentar un 50% la tasa de la red vial, este lunes, el Concejo Deliberante aprobó con 13 a favor y cinco en contra un incremento del 20% de este servicio. La decisión había generado un fuerte rechazo en el sector productivo y la oposición política, ya que el proyecto pretendía elevar el costo promedio por hectárea de los actuales $7100 a $10.662. No obstante, la intención del partido fue desaprobada por mayoría y el nuevo valor quedó en $8530 por hectárea y la suba fue de $1430. Este partido bonaerense es uno de los afectados por las inundaciones.

El proyecto era impulsado por la intendenta del PRO, María José Gentile, e ingresó al Concejo Deliberante sobre el límite del plazo legal, el pasado 27 de noviembre. El próximo lunes 29, será la sesión de Grandes Contribuyentes, donde termina el tratamiento del Presupuesto 2026 y podría quedar ratificado el nuevo valor.

Según señaló Ignacio Palacios, presidente del bloque Juntos-UCR, hubo dos dictámenes en el Concejo Deliberante: uno de mayoría, firmado por PRO y La Libertad Avanza (LLA), aunque luego, en el recuento, LLA votó en forma negativa, y uno de minoría que fue el de la UCR, que propuso la baja de todas las tasas sensibles (ABL, red vial y Seguridad e Higiene) al 20%.

“Entendiendo que no se podía autorizar un incremento superior a ese porcentaje, que coincide con la proyección de inflación para el año 2026, argumentamos en esa línea y sostuvimos que no se podía exigir más a los productores, dadas la situación hídrica, el mal estado de los caminos y la falta de presentación, por parte del Ejecutivo, de un plan de trabajo, tal como fue solicitado expresamente por las entidades", observó Palacios.

El Concejo Deliberante de 9 de Julio limitó al 20% el aumento de la tasa vial Gentileza

Agregó que en el recinto, dos concejales del Partido Justicialista (PJ) también acompañaron esa propuesta, en un bloque que se encontraba dividido. “Esto permitió imponer el dictamen y bajar todas las tasas al 20%, incluso con el acompañamiento final del PRO”, afirmó. La sesión del Concejo Deliberante comenzó a las 19.30 y se extendió hasta pasada las 3 de la madrugada.

También se agregó un ítem que exceptúa del pago de la tasa vial a aquellos campos que están declarados en emergencia y/o desastre agropecuario. “Estamos muy conformes, ya que se trataba de aumentos desmedidos, sin justificación alguna, que iban del 35% al 1000%“, recalcó.

Luis Moos, presidente del bloque de LLA, aclaró a LA NACION, que el voto en contra del aumento respondió a que desde ese espacio “están en contra” de cualquier aumento: “No se puede dar un aumento para mantener una planta política”. Dijo que el municipio gasta más del 70% en sueldos y una planta política innecesaria, con servicios deficientes, manejos inadecuados, falta de organización y de control. “¿Para qué el aumento? ¿Para financiar este desorden? No pueden seguir pagando los vecinos tanta irresponsabilidad”, planteó.

Campos inundados en la zona de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires Marcelo Manera - LA NACION

Tras conocerse la decisión, la filial de la Federación Agraria en 9 de Julio, cuya presidenta es Patricia Gorza, celebró la decisión y afirmaron que se trata de un incremento que va en línea con la inflación anual proyectada por el Banco Central para 2026, y no el ajuste “desmedido” que se pretendía imponer. “La presencia gremial durante toda la sesión del Concejo Deliberante permitió modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del aumento de la tasa vial e incorporar la excepción de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario”, dijeron.

Recordaron que se consiguió algo que no estaba contemplado: la excepción de pago para los campos declarados en emergencia y/o desastre agropecuario. “Sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que este es el camino. Por eso vamos a seguir reclamando lo que corresponde: rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales. La tasa vial es una contraprestación, no un impuesto, y cada peso que aporta el productor tiene que verse reflejado en los caminos. De acá en adelante, el control permanente será clave”, aseveraron.

El partido tiene ratificada la emergencia agropecuaria hasta febrero del 2026 LUIS ROBAYO - AFP

El próximo lunes será la sesión de Grandes Contribuyentes, donde termina el tratamiento del Presupuesto 2026, y esperan que se ratifique la decisión.

Gorza afirmó que se trata de “un gran logro” político para la filial. “Fue un trabajo cuerpo a cuerpo con los concejales que dio frutos y logró a las 2AM cambiar una votación que parecía imposible, y poniendo al oficialismo en la situación de tener que empezar a trabajar sí o sí en transparentar el uso de la tasa”, agregó.

Vale recordar que el gobierno nacional convalidó en noviembre pasado la emergencia agropecuaria desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, para las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

A poco de conocerse la propuesta del Ejecutivo, la Sociedad Rural de esa ciudad, adherida a Carbap, manifestó que no se oponían a una actualización si acompaña la inflación anual, pero reclamó que cualquier incremento adicional tenga un destino específico. En ese momento, la entidad pidió que toda suba quede afectada a la compra de maquinaria y conste por ordenanza. También cuestionó el uso de la recaudación en gastos administrativos. Además reclamó un plan de trabajo claro y una reforma estructural en la gestión de los caminos rurales.