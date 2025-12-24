Cuáles fueron las mejores inversiones de 2025 y cuánto ganaron los que destinaron US$1000 hace un año

“Este año fue un período de transformaciones profundas en el mapa financiero global”, afirman los analistas del mercado. Entre la irrupción que tuvieron las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, los aranceles a las importaciones que anunció Donald Trump y las elecciones legislativas en la Argentina, hubo inversores que vieron cómo su cartera llegó a tener un crecimiento de tres dígitos en dólares y otros que cierran 2025 en negativo.

“El año fue muy errático. Hubo un cisne negro a comienzos de año, que fue la aplicación de los aranceles por parte de Trump a la mayor parte de los países, en una guerra comercial que desató Estados Unidos y que habría provocado una recesión si se hubieran mantenido en esos niveles. Todo el mercado accionario, empezando por las empresas de crecimiento y las tecnológicas, sufrió enormemente hasta el 6 de abril", resumió Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Sin embargo, para el analista, en aquel entonces llegó algo más de tranquilidad cuando se empezó a dilucidar cómo negociaría cada país los aranceles con Estados Unidos. En los meses siguientes salieron varios acuerdos y “el mercado le tomó la mano a Trump”. Con el pasar de los meses, los riesgos bajaron y el boom de la inteligencia artificial provocó un "rally extraordinario".

Con ese escenario de fondo, el índice accionario S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos, tuvo una escalada del 18,17% en dólares. Visto de otra manera: si un inversor hubiese invertido US$1000 en este cedear a finales del año pasado, hoy tendría en la cuenta US$1181,70.

Los aranceles de Trump sacudieron al mercado a comienzos de este año Alex Brandon - AP

Las compañías relacionadas con la inteligencia artificial se vieron particularmente favorecidas. Uno de los activos “estrella” de 2025 fue el cedear de Micron Technology, que tuvo una suba en dólares de 240% en estos últimos 12 meses. Es decir, si ese mismo inversor invirtió los US$1000 en este papel, actualmente tendría en cartera US$3400.

Algo similar sucedió con Intel, que tras un 2024 que los analistas describen como “desafiante”, en 2025 tuvo su revancha y trepó 80%. Aquellos que invirtieron US$1000 a finales del año pasado, hoy tendrían US$1800. Mientras que la integración masiva de su modelo Gemini en todo el ecosistema de Google y un crecimiento acelerado en la división Cloud llevaron a esta acción a subir 65,76%. Siguiendo con el ejercicio, ese mismo inversor tendría US$1657 en cartera.

“Tras el anuncio de aranceles recíprocos y generalizados de Trump, los principales índices globales llegaron a caer más de 12% en apenas cuatro jornadas, sembrando temores de una recesión global. A pesar del pánico inicial, Wall Street demostró una capacidad de recuperación asombrosa. Tras una pausa en la implementación de las medidas y la solidez de los balances corporativos, el S&P 500 no solo recuperó lo perdido para mayo, sino que continuó marcando nuevos máximos históricos, impulsado por el gasto incesante en infraestructura de IA", explicó Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión de Invertir Online (IOL).

De todos modos, en momentos de incertidumbre, el oro se convierte en rey. Este año no fue la excepción y, en medio de la turbulencia global por la guerra arancelaria, el metal precioso trepó 72,78% en 12 meses y actualmente se negocia en US$4502 la onza. Fue una de las subas más importantes de la historia financiera reciente. Aquel que puso US$1000 en este activo un año atrás, hoy tendría US$1727,80.

El oro llegó a récords históricos JINGMING PAN - JINGMING PAN

“Hubo un rally extraordinario en todos los metales preciosos, también en los metales industriales. El cobre tuvo una fuerte suba del 37%, lo mismo pasó con el mineral de hierro, el aluminio y se complementa con el incremento extraordinario que tuvo la plata, que llegó a máximos históricos. De hecho, el oro tuvo el segundo mejor recorrido histórico después de 1979 y la plata su mejor año histórico, con una escalada del 125% hasta hoy. Con el petróleo el año fue exactamente al revés, con una caída del 16,9%, porque hay una sobreoferta a nivel mundial", sumó Neffa.

Otro mercado que miraron de cerca los analistas fue el de Brasil, ya que el índice accionario del país vecino (EWZ) tuvo un desempeño del 37% en dólares. En este caso, fue beneficiado por el apetito que hubo hacia mercados emergentes y el flujo de capitales que buscaba “alternativas a la concentración de Estados Unidos”, según Vlassich. Un inversor que arriesgó US$1000 en este papel, hoy tiene una cartera de US$1370.

En el plano local, la Argentina vivió su propia montaña rusa, desacoplada en parte de la tendencia global. Luego de un 2024 que había generado retornos de tres dígitos en dólares, desde enero el Merval arrancó con una corrección a la baja, hasta que las elecciones legislativas de octubre fueron un nuevo catalizador que le permitió recuperar parte del terreno perdido.

Sin embargo, muchas de las acciones cerraron en negativo, con pérdidas de hasta el 26% para los inversores, como fue el caso de Edenor. Pero hubo algunas excepciones. Aquel inversor con sus US$1000 hubiese tenido US$1394 si compraba la acción de Corporación América (+39,4%), unos US$1215 si invertía en Central Puerto (+21,5%) y US$1175 si lo hacía en Mercado Libre (+17,5%).

En la Argentina, las elecciones legislativas de octubre marcaron el humor del mercado EITAN ABRAMOVICH - AFP

“A pesar de lo desafiante que fue 2025, la deuda soberana terminó el año de buena manera. Tras alcanzar un nivel de riesgo país de unos 1500 puntos en septiembre, en el momento de mayor incertidumbre en el año, tras el triunfo del oficialismo en octubre, el indicador elaborado por JP Morgan cierra 2025 por debajo de los 600 puntos, reflejando una apuesta por la sostenibilidad de las reformas y la estabilidad macroeconómica de cara a 2026″, señaló Vlassich. El bono Global 2041 tuvo una suba del 14,2% (US$1142) y el Global 2035 un incremento del 14,9% (US$1149).