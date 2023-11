escuchar

Antes de la elección general, muchos argentinos se cubrieron de una posible nueva devaluación comprando dólares o bienes con componentes en dólares, como electrodomésticos. Por caso, las ventas minoristas de octubre, que mide la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), subieron un 4,7% mensual, impulsadas por “la semana previa a las elecciones, cuando muchas personas tomaron decisiones de consumo anticipado para evitar posibles aumentos de precios”.

Para el segundo round, el balotaje, hay dudas sobre si las familias aún tienen margen para el consumo de cobertura.

Según el jefe de research de la consultora Ecolatina, Santiago Manoukian, para la demanda doméstica no rige un wait and see, sino más bien un act now. “En un año electoral, con una fuerte aceleración inflacionaria, un contexto de elevada incertidumbre y un restrictivo cepo cambiario, siguieron imponiéndose los efectos de los pesos que queman, al tener en cuenta que las compras de bienes y también de determinados servicios se utilizan como alternativa de ahorro o como formas de adelantar consumos“, opinó.

A lo anterior se sumaron las medidas tomadas por el oficialismo para intentar paliar los efectos de la devaluación del peso pos PASO sobre el poder adquisitivo, si bien para Manoukian no son gratuitas. “Los incrementos en los ingresos y la implementación de determinadas medidas de transferencias a hogares convalidan la inflación, lo cual retroalimenta el proceso hacia delante“, agregó.

En tanto, el analista económico y de mercados, Salvador Distefano, consideró que, con una inflación del 10% mensual, la mejor inversión es adelantar compras, como los regalitos de Navidad. “Hoy estarías comprándolos mes y medio antes del evento, con lo que te ahorras un 15% en 45 días. Eso te da una tasa superior al 120% anual, pero, lo más importante de todo es que encontrás 3 ó 6 cuotas sin interés, o 12 cuotas al 40%. Hay más incentivo a comprar regalitos que dólares y, mientras tanto, podés poner los pesos en un plazo fijo y con ese dinero pagar la tarjeta”, señaló.

Para el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, muchas familias ya habrían utilizado los stocks de ahorros con los que contaban.

“El gasto de las familias se habría sostenido por el adelantamiento del consumo, en base a las tenencias de pesos. Hoy, con ingresos deteriorados y menor oferta disponible (baja de la producción y de la importación), es más difícil adelantar consumos, dado que los stocks de ahorros ya fueron usados. Solo podrían utilizarse los créditos subsidiados y el resultante de la baja de ganancias, como extras. Pero como dije antes, la oferta (y la disposición de empresas y comerciantes de descapitalizarse) es menor, con lo cual lo único que se disparan son los precios”, apuntó.

En este sentido, Gerónimo Barrionuevo, desarrollador de la página Historial de Precios, dijo que los valores ofrecidos en el evento de descuentos online Cyber Monday aumentaron en comparación con los días previos a las elecciones.

“En el sector de la ropa deportiva, a pesar de que se anunciaron descuentos de hasta el 50%, en realidad estos no superan el 5% o 10% al contrastarlos con los precios de uno o dos meses atrás. Además, hemos detectado algunas promociones en colchones que prometen hasta un 70% de descuento, que tras una revisión más detallada y comparación con el historial de precios, resultan ser de tan solo un 5% o incluso menos, con respecto a las semanas anteriores”, puntualizó.

En tanto, según un relevamiento de Precialo, que comparó valores online entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre pasados, distintos rubros aumentaron entre un 2,73% (monitores) y un 17,72% (aires acondicionados).

“Los precios no solo no bajaron, sino que subieron y muchos por arriba de la inflación, porque el período fue menor a 30 días“, cerró Alberto Cura, fundador de la web.

