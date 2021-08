Alitalia informó que mañana cancelará todos los vuelos desde el 15 de octubre en adelante

Finalmente, Alitalia sacó un comunicado confirmando que, por la venta a la empresa pública Italia Trasporto Aereo S.p.A. y el cambio de nombre a ITA, fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Económico italiano a interrumpir las actividades de vuelo a partir del 15 de octubre, fecha de inicio de las operaciones de la nueva aerolínea de bandera italiana.

De esta forma cancelará desde mañana todos los vuelos desde el 15 de octubre y empezará a implementar una política según la cual los pasajes ya sacados podrán ser reprogramados, pero solo para usarse hasta el 14 de octubre. De lo contrario se podrá pedir un reembolso que será en pesos.

LA NACION ya había adelantado que regirían estas condiciones, pero faltaba la confirmación oficial. La información se había divulgado originalmente porque Tommaso Fumelli, country manager en Argentina y Chile de Alitalia, se lo comunicó a autoridades de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), que le enviaron una carta documento a la empresa.

Lo que reclama Faevyt es que ITA acepte los pasajes ya emitidos y que los travel vouchers en dólares, que tienen en su poder clientes argentinos, sean reconocidos en esa moneda.

“Creemos que, si no tomamos acciones legales para resguardar los intereses económicos de los pasajeros y las agencias de viajes y dejamos el tema librado a acuerdos entre privados, las posibilidades de éxito son escasas”, afirmaron en ese momento fuentes de la federación, aunque no descartaron la intervención de algún organismo del Estado como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que, si bien la empresa va a cambiar de nombre a ITA y pertenecerá en su totalidad al estado italiano, hay una continuidad porque mantiene el número de compañía ante la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

“Este caso no es como el de Norwegian. ITA volvería a operar a Ezeiza en abril de 2022. Entonces que vengan, pero que nos den un reaseguro de que van a cumplir con todas sus obligaciones o que haya un reaseguro para que los pasajeros tengan la posibilidad de volar por otra compañía de la alianza SkyTeam. Esto es algo de lo que habían hablado, pero en la última reunión dijeron que los pasajes no se iban a poder endosar. Si sacás la posibilidad de endoso e ITA no se hace cargo, solo queda la devolución, que representa la tercera parte de lo que sale sacar un pasaje nuevo”, concluyeron.