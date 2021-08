Pasajes de avión: el fin de un clásico podría abrir una batalla legal en la Argentina

La transformación de Alitalia en ITA a partir del 15 de octubre próximo supondrá en los hechos que todas aquellas reservas activas con fecha de vuelo posterior a esa fecha se cancelarán sin posibilidad de reprogramación porque no serán reconocidas por la nueva aerolínea ni otras empresas de la alianza SkyTeam. La devolución de los pasajes será en pesos al tipo de cambio del momento en que fueron comprados. Es decir, sufrirán el impacto de la devaluación y la inflación en la Argentina.

Así lo informaron autoridades de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), que se reunieron ayer con Tommaso Fumelli, country manager en Argentina y Chile de Alitalia, y evalúan iniciar acciones legales contra la compañía.

“Técnicamente la devolución es en pesos al tipo de cambio de la emisión del pasaje. La empresa dice que la devaluación del peso no es su problema, pero a un europeo que compró un pasaje por mil euros, le van a devolver mil, mientras que a un argentino que pagó mil euros en 2019, le devuelven $67.000. El gobierno italiano le dio 100 millones de euros a la compañía para hacerse cargo de las devoluciones en todo el mundo, entonces esperamos que reconsideren el caso de la Argentina para que el ajuste al tipo de cambio sea más cercano a la realidad actual″, explicaron en diálogo con LA NACION.

Además, señalaron que muchos pasajeros cambiaron los tickets por los vouchers en dólares que ofreció en su momento la compañía y ahora no los van a poder utilizar y la devolución será en pesos.

En este sentido, los abogados de la entidad elaborarán hoy un informe y mañana se decidirán los pasos a seguir durante una reunión. Sin embargo, adelantaron que quieren avanzar con alguna acción legal para resguardar los intereses económicos de los pasajeros y las agencias de viaje.

“Creemos que si dejamos el tema librado a acuerdos entre privados las posibilidades de éxito son escasas”, afirmaron, aunque no descartaron la intervención de algún organismo del Estado como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que, si bien la empresa va a cambiar de nombre a ITA y pertenecerá en su totalidad al estado italiano, hay una continuidad porque mantiene el número de compañía ante la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

“Este caso no es como el de Norwegian. ITA volvería a operar a Ezeiza a partir de fines de marzo de 2022. Entonces que vengan, pero que nos den un reaseguro de que van a cumplir con todas sus obligaciones o que haya un reaseguro para que los pasajeros tengan la posibilidad de volar por otra compañía de la alianza SkyTeam. Esto es algo de lo que habían hablado, pero en la última reunión dijeron que los pasajes no se iban a poder endosar. Si sacás la posibilidad de endoso e ITA no se hace cargo, solo queda la devolución, que representa la tercera parte de lo que sale sacar un pasaje nuevo”, concluyeron.