Almagro: la Expo Empleo Barrial fue solo por invitación y reunió a 1400 personas en busca de trabajo

Juan tiene 55 años y busca trabajo. Su historia laboral es tan variada como la cantidad de currículums que lleva en una carpeta. No son copias idénticas: preparó versiones diferentes para cada una de las empresas presentes en las que podía calificar para un puesto en la última edición de la Expo Empleo Barrial, organizada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras recorre los stands, cuenta que aprendió una lección después de participar en otra feria laboral: no existe un currículum único para todos los empleadores. Hay que preparar una especie de “traje a medida” para cada búsqueda. “No se trata de mentir”, aclara. “Eso no lleva a buen puerto. Es cuestión de destacar la experiencia que puede resultar más útil para cada puesto y evitar que quien tiene que decidir lea información que no le va a servir”, recomienda.

Él fue una de las 1400 personas que participaron de la feria realizada en la Saddleback Church, una iglesia evangélica bautista para “gente que no va a la iglesia”, en la calle Mario Bravo 559, en el barrio de Almagro. Allí se reunieron 20 empresas con más de 400 búsquedas laborales activas. Entre ellas estuvieron Randstad, Grupo Gestión, Blue Star Group (TodoModa e Isadora), Hipódromo de Palermo, ALPI, Pullmen, Simplia Facility, La Mantovana y Grupo Varsovia, entre otras.

A diferencia de otras convocatorias masivas, esta edición tuvo una modalidad particular: el acceso estuvo restringido a postulantes previamente seleccionados. La inscripción se realizó a través de redes sociales y formularios online, donde los interesados debían cargar sus antecedentes laborales y señalar los sectores en los que consideraban que podían desempeñarse.

Con esa información, el Gobierno porteño realizó un cruce entre los CVs de los postulantes y las vacantes disponibles en las empresas participantes, pero también salió a buscar a otras compañías que pudiesen aprovechar los perfiles disponibles. Solo quienes reunían las condiciones requeridas recibieron una invitación con la dirección exacta del encuentro. Para el resto, la ubicación de la feria permaneció reservada. “Si se buscaba la dirección online, no iba a aparecer”, contaron los organizadores.

Las más de 400 oportunidades laborales estuvieron distribuidas en sectores como servicios, salud, comercio, logística, atención al cliente, seguridad, gastronomía y administración.

Pero hubo un eje que atravesó toda la jornada: la oferta y demanda de trabajadores mayores de 45 años. Según informó el Gobierno porteño, más de la mitad de las vacantes estuvieron destinadas a este segmento, uno de los que enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

feria de empleo Almagro

“Las personas mayores de 45 años hoy son quienes encuentran más obstáculos para insertarse en el mercado laboral. Vamos a seguir impulsando esta política”, señaló Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad.

La organización también puso el foco en otro grupo que suele enfrentar barreras para acceder al empleo: las mujeres con hijos a cargo. Para facilitar su participación, se habilitó un espacio de cuidado para niños y niñas, atendido por personal especializado, de modo que las madres pudieran realizar entrevistas y recorrer los stands con mayor tranquilidad.

La Expo Empleo Barrial forma parte de una estrategia que busca acercar de manera directa a empresas y postulantes. El ciclo continuará el 20 de agosto con una nueva edición que contará con la participación de 30 empresas. En septiembre se realizará una convocatoria especial para estudiantes universitarios y el 28 de octubre tendrá lugar una nueva Expo Empleo BA en La Rural, donde se espera una convocatoria masiva.