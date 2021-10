Amado Boudou propuso nuevos impuestos para empresas “beneficiadas por la pandemia” como Mercado Libre

En medio del congelamiento de una canasta de Precios Cuidados que incluye 1245 artículos y ante el pedido del empresariado por una reducción impositiva, el exvicepresidente Amado Boudou propuso nuevos impuestos para empresas que “recibieron un shock positivo por la pandemia” y señaló a Mercado Libre.

La sugerencia del exfuncionario kirchnerista se enmarca en un contexto económico signado por el debut de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior y el nuevo plan que duplicó la cantidad de productos incluidos en el congelamiento.

“Pareciera que las cosas tienen que ser de una vez y para siempre. No. A las sociedades les van apareciendo diferentes problemas. En distintos momentos necesitás distintas regulaciones”, planteó Boudou, en C5N, en busca de explicar por qué considera necesaria una nueva modificación tributaria.

Amado Boudou sugirió la creación de nuevos impuestos para empresas que hayan recibido "un shock positivo" tras la pandemia (Archivo) LA NACION

Sin vueltas, arremetió contra la empresa de Marcos Galperin. “Mercado Libre, evidentemente son muy buenos empresarios, se han sabido financiar y dar un buen servicio”, sostuvo Boudou, y preguntó: “¿Alguien puede dudar que recibieron un shock positivo de la pandemia que no tiene nada que ver con la capacidad empresaria?”.

Para demostrar su punto, insitió: “¿A vos te parece que eso no requiere mayor nivel de tributación para compensar este shock y para compensar a otros empresarios a los que ese shock les pega negativamente? Porque si no, no hay nada que hacer. No hagamos nada, es la ley de la selva con leyes puestas por sociedades”.

En defensa de la lista de prioridades de la gestión de Alberto Fernández, aseguró: “Siempre van a decir porque están defendiendo intereses privados, particulares. Y el Gobierno necesita trabajar para el conjunto de la sociedad. Entonces, siempre que el Gobierno tome decisiones que benefician a la mayoría, tenés ese problema que alguien se va a enojar”.

Por otro lado, apoyó la iniciativa de Máximo Kirchner con la aplicación del impuesto a la riqueza y alentó a la creación de nuevas cargas tributarias. “El Gobierno hizo un gran esfuerzo por poner a la agenda y sacar adelante una contribución por única vez”, dijo Boudou.