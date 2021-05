Impuesto a la riqueza: pagó el 80% de los alcanzados y se recaudaron más de $223.000 millones

Unas 10.000 personas con patrimonios superiores a $200 millones cada una pagaron en tiempo y forma el llamado impuesto a la riqueza, por el que la AFIP recaudó más de $223.000 millones, según informó esta noche el organismo tributario. Según la evaluación del organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, los contribuyentes que presentaron su declaración jurada y pagaron el aporte solidario y extraordinario (nombre oficial del impuesto creado por una ley impulsada por el Frente de Todos) “representan el 80% del universo potencial estimado por la administración tributaria durante el debate parlamentario”. Según cálculos privados, la cantidad de personas que pagaron el impuesto sería cerca del 67% de los alcanzados.

“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó Mercedes Marcó del Pont, en el comunicado donde el organismo informó los resultados.

La propia AFIP confirmó que ya comenzó un “número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. El organismo detalló que está habilitado a pedir información detallada sobre el patrimonio de esas personas durante unos 150 días posteriores al vencimiento.

La AFIP recordó que sigue con los operativos de fiscalización para detectar a los que aún no cumplieron silvana colombo

Y recordó que los recursos recaudados por este impuesto tendrán como destino la financiación de los siguientes gastos:

Alrededor de $45.000 millones, equivalente a un 20% del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar, otro 20% de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y “un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

Más de $33.000 millones, o un 15% de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Cerca de $55.000 millones, el 25% de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, “actividad que resulta de interés público nacional”.

Además de las fiscalizaciones sobre quienes, según la estimación de la AFIP, deberían haber pagado el aporte, el organismo señaló que “espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”.

Según cálculos de especialistas tributarios privados, unas 5000 personas habrían presentado amparos o acciones declarativas para no pagar el impuesto. “Si lograron un amparo de la Justicia para no hacerlo -apunta el experto Iván Sasovsky-, “gozarán del privilegio de no hacerlo hasta que los jueces decidan y la AFIP no podría hacer nada”.

LA NACION