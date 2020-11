El evento de Tiendamia.com se realizará del 2 al 4 de noviembre.

Se vienen unos días increíbles para hacer compras por Tiendamia.com: durante Cybermia se podrá acceder a los productos de las mejores tiendas del mundo con descuentos de hasta un 80%, 12 cuotas sin interés y, en algunos casos, el envío internacional gratuito.

Tiendamia.com es el eCommerce que permite comprar en tiendas como Amazon, eBay y Walmart. Y para esta época del año, aquella en la que más necesitamos hacernos de productos que en la Argentina cuesta conseguir o que están muy caros, lanzó el Cybermia, que tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre.

Los beneficios de Cybermia son enormes. Por un lado, el hecho de que el único límite para no poder comprar un determinado producto es que no esté en el stock de las tiendas más grandes de Estados Unidos. Pero además, este evento presenta descuentos y condiciones única. Los descuentos llegan hasta el 80% y los pagos son en pesos y cuotas fijas. Y quienes paguen con tarjetas Galicia Visa crédito tendrán también la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés y acceder al envío internacional gratis.

Los mayores descuentos estarán en las categorías de tecnología , donde se encuentran precios hasta 50% más convenientes, ya que estos productos pagan impuestos bajos.

En el rubro bebés y niños/as, que incluyen desde los clásicos juguetes LEGO y Playmobil hasta ropa, los descuentos llegan por su parte hasta un 70%. Y siguen las ofertas: en la categoría electrónica en general hay hasta 60% off y en exteriores hasta 80% off, donde el Termo Stanley se podrá conseguir desde AR$ 2.000 (+ costos de envío desde Estados Unidos).

Las 5 ventajas de comprar por Tiendamia

Cómo comprar

Comprar en el exterior desde Argentina a través de Tiendamia es súper sencillo. El usuario solo debe armar su carrito de productos y seleccionar un método de envío: Correo Argentino o Courier (Correo) Privado.

Por Courier Privado el usuario tiene grandes ventajas, como que el plazo de entrega es de apenas 10 días hábiles. Pero además, bajo este método de envío, la tecnología paga impuestos bajos en Aduana, de modo que notebooks, tablets, accesorios para gaming y componentes informáticos, entre otros, tienen precios hasta 50% más baratos. Los libros que se compren y envíen por Courier Privado tienen además envío gratuito y no pagan impuestos en Aduana.

Por Correo Argentino también hay beneficios. Aunque los plazos de entrega pueden estirarse hasta los 30 días hábiles, las compras que no superen los U$S 50 (o su equivalente en pesos) no pagarán impuestos en Aduana. Esto hace que productos como el Termo Stanley, que tendrá un valor de AR$ 2.000 durante la promoción, solo pague el adicional por el envío y nada de impuestos.

Con una plataforma amigable e intuitiva e importantes descuentos y beneficios, Tiendamia acerca a los usuarios de la Argentina todos los productos de las principales tiendas del mundo. Con los regalos de fin de año en el horizonte y la necesidad de seguir cuidándonos, del 2 al 4 de noviembre Cybermia ofrece una oportunidad única para aprovechar todas las ventajas del eCommerce. Para acceder a Cybermia ingresar aquí.

