“Resguardo de valor”: la soja alcanzó su precio más alto en casi dos años por el impacto de la guerra en Medio Oriente

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, la soja en la Bolsa de Chicago alcanzó este viernes el precio más alto desde mayo de 2024. En rigor, la posición mayo en esa plaza internacional subió 7,90 por tonelada, a US$441,20. El contrato julio, por su parte, ganó US$7,53 por tonelada, a 445,70 dólares. En tanto, el maíz también subió y tocó su valor más alto también desde mayo de 2025: aumentó US$2,76 por tonelada, a US$181,29. Según explicaron analistas, la tensión geopolítica, la fuerte suba del petróleo y el movimiento de fondos financieros hacia las materias primas impulsaron las cotizaciones. En este contexto de volatilidad, en el mercado de Kansas el trigo mayo avanzó US$11,39 por tonelada, a 229,10 dólares por tonelada.

En ese contexto, Nicolás Udaquiola, director de AZ-Group, explicó que el mercado está atravesando un cambio en el flujo de capitales hacia los commodities. “Claramente estamos viendo un flujo dinámico de dinero entrando en los commodities como resguardo de valor, como prevención de una inflación futura por el incremento del valor del petróleo y el incremento de los fletes en el mercado internacional. Hay muchas variables afectando en el corto plazo y acá hay un eje central que es cuánto va a durar este conflicto y cómo va a terminar impactando en todo el flujo de mercaderías en el mundo”, expresó.

En ese contexto, el ritmo de ventas de los productores en el país se mantiene moderado en medio de la incertidumbre. “La geopolítica, los conflictos bélicos, todas variables que son ajenas, pero que afectan directamente al mercado, se aceleraron durante todo este año, particularmente esta última semana desde los ataques de Irán”, señaló Udaquiola, y agregó que ese escenario impactó directamente en la energía y en los aceites vegetales: “Claramente eso afecta al petróleo, impacta como sustituto en los aceites y genera un cambio en el flujo en el mercado”, agregó.

El movimiento en el mercado también se reflejó en el posicionamiento de los fondos. Tras varios meses con escasa exposición en algunos granos, el ingreso de capitales financieros volvió a impulsar las cotizaciones. “La harina de soja subiendo, el maíz subiendo, los aceites en general subiendo, particularmente la soja y, sobre todo, el que se destacó es el trigo”, señaló.

El especialista señaló que, más allá de la reacción financiera del mercado, en los fundamentos productivos no se observan grandes cambios. En Brasil, por ejemplo, la cosecha de soja avanza con algunas demoras por lluvias, aunque dentro de las proyecciones que se manejaron durante toda la campaña, con estimaciones público-privadas que van desde 176-177 millones de toneladas hasta 184 millones, con un promedio cercano a 180 millones de toneladas.

En la Argentina el escenario sigue muy condicionado por el clima. En los últimos diez días se registraron lluvias en distintas zonas productivas, como Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires, aunque la provincia de Buenos Aires todavía aparece como una de las más necesitadas de agua. Aun así, todavía queda un mes clave para terminar de definir la producción y los rindes.

En la misma línea, Germán Iturriza, analista de mercados, indicó que la de hoy fue una rueda dominada por fuertes compras y una reacción generalizada de los mercados frente a la escalada del conflicto. Con el petróleo en alza, explicó, los commodities reaccionaron de manera simultánea.

Para graficar la dinámica del mercado, en un momento de la rueda el analista había apelado, en diálogo con este medio, a una imagen: “Es una jornada sin gravedad: cuando desaparece la gravedad, todo se eleva al mismo tiempo”. Describió un escenario en el que prácticamente todos los commodities operaron al alza.

Según indicó, el contexto geopolítico y el fin de semana influyeron en el comportamiento de los operadores. “Con este nivel de incertidumbre, muchos prefirieron cubrir posiciones antes del cierre de la semana”, apuntó.

Iturriza agregó que el mercado también siguió con atención el impacto energético del conflicto. De acuerdo con estimaciones que circularon entre los operadores, las interrupciones en la región podrían estar reduciendo la disponibilidad global de petróleo entre 7 y 11 millones de barriles diarios, un factor que refuerza la volatilidad en los mercados internacionales.