Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden

La Cooperativa de Productores de Colonia Liebig, con su marca Playadito, fue la empresa yerbatera número 1 del 2025, con ventas totales al mercado interno por 56,7 millones de kilos, por encima de la también correntina Las Marías, que terminó segunda con despachos en las góndolas locales por 49,05 millones de kilos. La otra novedad es que las firmas cordobesas CBSé y Verdeflor se consolidaron como tercera y quinta, respectivamente, y desplazaron más a las firmas misioneras, a pesar de que Misiones ostenta la gran mayoría de las empresas yerbateras del país (se calcula que hay más de 200) y que es la “dueña” del 80% de la materia prima. El 20% restante proviene de Corrientes.

Según cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a las que accedió LA NACION, sobre despachos de yerba empaquetada, a Playadito, Las Marías y CBSé, le siguieron La Cachuera (4°), Rosamonte (6°), Yerbatera Misiones SRL (7°), Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (8°), Llorente y Cía (9°) y Piporé (10°). En tanto, del 11° al 20° puesto, el ranking se completó con Andresito (11°), Cachamate (12°), Romance (13°), Navar (14°), Establecimiento Imhoff (15°), Cooperativa de Trabajo La Hoja (16°), Bonafé (17°), La Cumbrecita (18°), SANESA (19°) y Mate Rojo (20°).

El año pasado las ventas de yerba mate crecieron apenas un 3% (Foto: FreeP¡CK)

El año pasado, las ventas de yerba mate crecieron apenas un 3%, a 266,8 millones de kilos desde los 258,8 millones en 2024, pero aún están lejos del récord de 2023 con 285,3 millones de kilos. Esos son los datos del INYM de “yerba mate pura” despachada al mercado. Sin embargo, si se computan los datos de la cantidad de kilos de yerba mate empaquetada (con el cual se elaboró este ranking), las ventas de 2025 entonces ascendieron a 296 millones de kilos. ¿Por qué la diferencia de casi 30 millones de kilos? Corresponde a poleo y otras hierbas, que algunas marcas mezclan en su producto.

LA NACION comparó las posiciones del 2025 con las del 2024 y estableció un cuadro con “ganadores” y “perdedores” dentro de la elite yerbatera.

La gran conclusión que se puede sacar del 2025, un año signado por la baja en el precio real del paquete de yerba, producto del consumo estancado y la fuerte competencia, es la consolidación del liderazgo de Playadito, que superó a Las Marías en ventas mensuales a finales del 2024 y el año pasado ganó el “campeonato” de punta a punta, en los 12 meses.

Playadito se convirtió así en la gran ganadora, el primer año en el que terminó como la líder, pero además, con un notable crecimiento en las ventas del 20% respecto al año anterior, una tasa de crecimiento inusual, salvo para la cooperativa de Liebig, acostumbrada a semejante ritmo de incremento en su cuota de mercado. Esas tasas de crecimiento “chinas” de Playadito, en un negocio considerado maduro, son las que le permitieron a Liebig subir sostenidamente hasta la segunda posición hasta hace unos años, cuando la cooperativa integrada por 120 socios pareció “levantar” el pie del acelerador y aguardar su momento para ganar el liderazgo. En 2024 con el cambio de reglas en la yerba mate, la desregulación del precio de la materia prima y el final de los precios cuidados en góndolas, Playadito superó a Las Marías, la productora de marcas como Taragüí y Nobleza Gaucha.

El presidente Javier Milei desreguló la actividad yerbatera Presidencia

Además, las cifras del 2025 confirmaron que las yerbateras correntinas siguen ostentando el liderazgo del negocio yerbatero. Playadito no creció tanto a expensas de Las Marías como de otras marcas y también del crecimiento que tuvo el mercado el año pasado. En rigor, Las Marías mantuvo casi el mismo volumen de ventas que en 2024. Las dos grandes de Liebig y Virasoro combinadas explicaron el año pasado 105,8 millones de kilos, casi el 36% del mercado total que ascendió a 296 millones de kilos. Si a estas dos se les suma la firma Navar SA (yerba “Primicia”), también oriunda de Virasoro y con significativo crecimiento el año pasado, las tres correntinas sumaron 109,9 millones.

El resto del top ten

El resto del top ten se completó con la cordobesa CBSé, que desplazó a La Cachuera del podio. En tanto, la yerbatera fundada por Juan Szychowski, la más grande, quedó en el 4° lugar, bajando un puesto respecto a 2024. Pero a La Cachuera hay que sumarle que es líder en ventas al mercado externo con la “yapa” que el año pasado se marcó otro máximo histórico en el negocio externo. Le siguieron en el top ten la cordobesa Verdeflor, que desplazó del quinto lugar a Rosamonte, que quedó sexta, siempre comparando la ubicación de todo 2025, con el total del 2024.

El top ten de las yerbateras que más vendieron lo completaron Yerbatera Misiones SRL, que envasa para Cruz de Malta, Nobleza Gaucha por cuenta de Molinos Río de la Plata, y Cooperativa Agrícola de Montecarlo, con sus marcas “Aguantadora” y “Pampa”, la versión premium de gran crecimiento. En noveno lugar fue para la firma Llorente y el décimo para la Cooperativa Piporé, que volvió en 2025 a los primeros diez lugares.