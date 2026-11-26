Bastaron siete ruedas seguidas de suba para que el dólar mayorista perforara los $1600 por primera vez y para que el contado con liquidación se despegara casi 15% del oficial. Y bastó que el viento de afuera se pusiera en contra –el real y el peso chileno también se hundieron esta semana– para que en las mesas de dinero, en los chats de empresarios y en los pasillos del poder volvieran a circular las recetas de siempre: que un salvataje de Washington, que dolarizar de una vez, que liberar todo mañana, que no tocar nada hasta las elecciones. La Argentina tiene una larga tradición de buscar atajos cuando el mercado se pone nervioso. Esta vez no es la excepción. Las soluciones mágicas están a la orden del día.

Sin embargo, la mayoría de ellas están lejos de los planes del Gobierno, al menos por ahora. Circulan versiones, por caso, sobre conversaciones con un país árabe en búsqueda de un nuevo préstamo. Incluso hay quienes señalan que el viceministro de Economía, José Luis Daza, habría tenido que acortar sus vacaciones para estar presente en las conversaciones. Pero son solo versiones que desde el Ministerio de Economía no confirman.

Del mismo modo, el chat de WhatsApp que hace tiempo había armado un grupo de empresarios a favor de la dolarización cobró en los últimos días nuevos bríos. Sin embargo, fue un economista cercano al presidente Javier Milei quien terminó por admitir, en un intercambio de mensajes, que ni el número uno del Ejecutivo estaría convencido de dar un volantazo en esa dirección ni, aparentemente, el Tesoro de los Estados Unidos estaría dispuesto a acompañar la iniciativa.

Más allá de las diferencias que pueda haber en el equipo económico con respecto a la ejecución del programa, la realidad es que quien delinea gran parte del plan no es otro que el presidente Milei. “El Toto es la expresión operativa de lo que piensa Milei”, admitía esta semana un hombre que participa de las discusiones económicas. “Quien está detrás de las decisiones de política monetaria es el presidente de la Nación, no el Toto, y es cierto que la coyuntura no está fácil”, matizó.

Así, cabe esperar que en el corto plazo las iniciativas del Gobierno busquen solo amortiguar las turbulencias: algún programa específico para fomentar la actividad en alguna industria –como el que se anunció recientemente para la industria automotriz, que podría ampliarse–, intervenciones en el mercado para contener la brecha cambiaria –no estuvo el Tesoro esta semana vendiendo dólares en el oficial, sino que solo hubo operaciones de bonos– y colocaciones de deuda para contener los pesos que circulan en la economía –este jueves, en la licitación de bonos, Hacienda tomó $26,71 billones, cuando le vencían $25,4 billones–. En el equipo económico creen que gran parte de la volatilidad, esta vez, es importada. “¿Qué cambió en la economía argentina con respecto a hace un mes? Nada. Acá hay un efecto internacional, sumado a la incertidumbre política con respecto al resultado de la elección de 2027”, deslizaron.

Fernando Marengo, economista jefe de Blacktoro Asset Management, coincide en gran parte. “Hay un lío mundial que provocó una reversión de la tendencia que veíamos hace tres años. La Argentina, por su parte, amplifica ciclos: un problema para el mundo, para nosotros se vuelve un problemón. Porque tenemos un track record malo, y porque, además, hay mucho miedo a que en 2027 cambie el programa. No tiene otra explicación que un bono como el AO27, que vence el año próximo, rinda 12% y el AO28, que vence un año después, 25%”, opinó.

Un dato que en los bancos siguen con atención es el de la demanda minorista de dólares. Se estima que el miércoles de esta semana en el sistema financiero la demanda minorista estuvo en torno a los US$450 millones. Para tener una referencia, el día en el que se levantó el cepo, la demanda había estado más cerca de los US$700 millones. Cuando la brecha cambiaria crece, es natural que la demanda de los individuos aumente.

“Cualquier Cedear [por los certificados de acciones de empresas internacionales que cotizan en la Bolsa local] te conviene venderlo contra pesos y comprar spot”, explicaban en las entidades. “Pero además hay empresas que le dan plata al accionista para que compre al oficial, y estamos escuchando de mucho arbitraje con cripto, porque la norma del Banco Central no habla de cripto cuando se refiere a la restricción cruzada”, apuntó. La restricción cruzada es la que impide que quien compra dólares en el oficial opere, durante 90 días, en el contado con liquidación o en el MEP, y viceversa. La viveza criolla siempre está.

Con todo, la esperanza oficial, en gran medida, está puesta en el Congreso: que sea la política, esta vez, la que saque a la economía del estado de crispación. La suspensión de las primarias (PASO), la aprobación del Presupuesto 2027, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una agenda para las sesiones extraordinarias que incluiría la confirmación del acuerdo de intercambio comercial con los Estados Unidos (ARTI, por sus siglas en inglés) harían su parte. También se especula con que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) trate en los próximos días el caso argentino y, de aprobar la revisión del programa, libere el desembolso de US$900 millones correspondiente. Aunque no está del todo claro cómo jugarán en el directorio del organismo los enfrentamientos de Milei con países que tienen una silla en ese órgano, como Brasil o el Reino Unido. “El enojo en Brasil es grande, es improbable que lo lleve a este terreno, pero no se puede descartar”, apuntó una fuente.

La semana que viene, el presidente Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se verán las caras en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Montevideo. Cuesta pensar que pueda haber un acercamiento. Pero nada se descarta. La decisión de Brasil de retirar a su embajador de la Argentina todavía no fue confirmada oficialmente, aunque ya es casi un hecho.

El Gobierno no se ha caracterizado demasiado por tender puentes. Aunque en todos los círculos empresarios se comenta el “nuevo Milei bueno”, que se cuidó, al menos en sus exposiciones más recientes, de no insultar a los hombres y mujeres de negocios, como supo hacer tantas veces en el pasado.

Eso sí, la convocatoria al diálogo que hicieron los representantes del Grupo de los Seis durante la visita del papa León XIV quedó en el olvido. El G6, como se denomina al grupo que nuclea a Adeba (Asociación de Bancos Argentinos), la BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Camarco (Cámara Argentina de la Construcción), la SRA (Sociedad Rural Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), no tuvo respuesta, y todo indica que su pedido quedará solo en el ámbito de las plegarias.

Los precandidatos que empiezan a sonar, en cambio, se están ocupando de hacer buena letra con el mundo corporativo. Hace poco fue Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero y mencionado como posible candidato del peronismo, quien tuvo un encuentro cerrado con una cámara empresaria. No parece haber aportado nada nuevo: hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, dicen que insistió. Que la oposición no tenga mucho más para ofrecer sigue siendo un gran activo para el oficialismo. El problema para el Presidente en estos días de turbulencia no está todavía en la oposición.