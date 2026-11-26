Cuando todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de 2027, entre los grandes gestores de cartera que invierten en la Argentina sigue presente el recuerdo de las pérdidas que sufrieron tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019.

En reuniones con Banco Comafi en Nueva York, varios fondos internacionales dijeron que empiezan a reducir su exposición al país 12 meses antes de los comicios , cualquiera sea el resultado que esperen. La cautela persiste a pesar de que reconocen los avances del programa económico de Javier Milei y ven al país mejor parado que en otros procesos electorales.

En el mercado cambiario ya apareció otra señal: se aceleró la compra neta de dólares de particulares y empresas. También se duplicó la demanda de cobertura ante una eventual suba del tipo de cambio. ¿Cuántos de los dólares que genere el país en 2027, en pleno boom petrolero y cosecha récord, podrá comprar el Tesoro si también crece la demanda de los hogares y las empresas?

Compra de dólares detallada por el BCRA

Esa es la cuenta que plantea JP Morgan. El banco más grande de Estados Unidos estimó que el sector público necesitará US$12.500 millones para pagar capital e intereses de bonos en el año electoral. “Ambos recurren al mismo mercado de cambios”, escribieron los economistas Diego Pereira y Lucila Barbeito sobre la demanda pública y privada de cara al 2027. Parte de la brecha de financiamiento dependerá de cuántas divisas provenientes del superávit comercial logre comprar el Tesoro antes de que las demanden los hogares con capacidad de dolarizarse y las empresas.

El banco resaltó que el stock de coberturas cambiarias casi se duplicó, de US$7300 millones a fines de 2025 a US$14.100 millones en octubre, principalmente en títulos atados al dólar.

Según los datos que el Banco Central (BCRA) remitió al Congreso, 2.654.110 personas compraron más dólares de los que vendieron en el tercer trimestre. Fueron 12,4% más que en los tres meses anteriores y 52.355 más que en el mismo período de 2025. El monto de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos alcanzó US$10.727 millones.

Pese al repunte trimestral, el monto quedó 40% por debajo del de un año antes, en la previa a las legislativas de 2025. La caída se explica por el tramo de quienes compraron más de US$100.000, que pasó de US$12.114 millones a US$3815 millones. Entre quienes compraron hasta US$100.000, en cambio, el monto subió 21% frente al trimestre previo a los comicios y llegó a US$6912 millones.

Los giros de utilidades y dividendos al exterior sumaron US$3931 millones entre enero y septiembre, un récord para ese período en la serie del BCRA, que comienza en 2003. El sector petrolero encabezó el acumulado con US$946 millones, seguido por la industria química, del caucho y del plástico (US$462 millones), alimentos, bebidas y tabaco (US$371 millones) y entidades financieras y cambiarias (US$351 millones). Según la respuesta del Central al Congreso, las diez empresas que más giraron representaron el 44% del monto informado para 2026.

El recuerdo de las PASO de 2019

“El debate sobre la Argentina dejó de estar centrado en los fundamentos macroeconómicos para desplazarse hacia la política”, escribió el equipo de Research de Comafi tras reunirse con fondos y analistas políticos en Nueva York. Entre las principales preocupaciones que recogió figuran el acceso al crédito externo y los vencimientos de 2027.

Según JP Morgan, el riesgo país pasó de poco más de 400 puntos básicos en junio a más de 1100 al momento de elaborar su informe. A partir de los precios de la deuda, el banco estimó que el mercado asignaba una probabilidad cercana al 50% a un cambio de rumbo en la política económica en 2027.

En Londres, la pregunta fue quién comprará los bonos si los fondos del exterior quieren vender. Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de GRIT Capital Group, se reunió con cerca de 25 gestoras y describió un mercado en el que los inversores extranjeros llegaron al tercer trimestre con posiciones abultadas, justo cuando las tesorerías de grandes empresas locales y multinacionales habían dejado de sostener la demanda.

Según GRIT, la participación de los tenedores locales en cuatro bonos Globales representativos cayó del 33% en diciembre de 2025 al 21,4% en junio. Fondos tradicionales y de cobertura absorbieron buena parte de esas ventas, alentados por las mejoras en la calificación de la deuda argentina. Para la firma, la posibilidad de volver a girar dividendos ayuda a explicar el cambio. Las empresas que habían comprado Globales para protegerse de las restricciones cambiarias pasaron a venderlos.

“El panorama técnico dista de ser ideal y no se vislumbra quién aportará nueva demanda”, resumió Stoeppelwerth. Según versiones recogidas por GRIT, algunos fondos con posiciones difíciles de vender habrían recurrido a seguros contra un eventual incumplimiento de la deuda, conocidos como CDS.

Cuánto podrían caer las reservas

El programa financiero del Gobierno prevé que el Tesoro le compre al Banco Central unos US$4900 millones en 2027. JP Morgan calculó que, si el Gobierno consigue renovar una proporción menor de los bonos en dólares que vencen en el mercado local, esas compras podrían subir a unos US$10.900 millones.

En su escenario base, el banco estima que las reservas brutas del BCRA caerían en menos de US$1000 millones en 2027. Si se repitiera una tensión comparable a la de las legislativas de 2025, con una dolarización más intensa y menores ingresos de capital, la caída rondaría los US$9000 millones.

La fachada de la Bolsa de Nueva York, en un día frenético de bajas en los principales índices Yuki Iwamura - AP

El punto de partida es más holgado que en el último año electoral. JP Morgan estimó que el superávit comercial, medido por los cobros de exportaciones y los pagos de importaciones en el mercado de cambios, pasará de US$19.300 millones en 2025 a US$35.300 millones este año.

El crecimiento de las exportaciones de energía y minería y la recomposición de las reservas le dan al Banco Central más margen para absorber una nueva ola de demanda. Es algo que suele resaltar el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando afirma que la Argentina está mejor parada que en años anteriores.

La dolarización, de todos modos, ya se aceleró. JP Morgan calculó que las compras privadas de activos externos alcanzaron el equivalente al 4,9% del PBI, a ritmo anualizado, en los tres meses hasta septiembre. En octubre de 2025, esa misma medida había llegado al 9,3%.

El banco espera una “elección reñida”, pero toma como escenario base la continuidad de la política económica. Bajo ese supuesto, proyecta un crecimiento del 1,8% en 2027, impulsado por las exportaciones, y una inflación del 23% a fin de año, con un consumo privado débil y una actividad que perdería impulso en el segundo semestre.

Comafi identificó una ventana hasta febrero para cambiar la percepción de los fondos. Las señales que podrían llevarlos a revisar sus posiciones son avances en los acuerdos con los gobernadores y el PRO, una moderación del tono político del oficialismo y cambios concretos en las reglas electorales.

“En ausencia de ese cambio de percepción, los fundamentos macroeconómicos continuarían siendo insuficientes para cerrar la brecha que hoy existe entre la visión de los analistas y las valuaciones que muestran los activos argentinos”, concluyó el equipo de Research del banco.