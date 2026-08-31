ANAC labró un acta contra Jetsmart por 85 vuelos cancelados durante las obras en Aeroparque: la empresa culpó a Intercargo

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró un acta de infracción contra Jetsmart por la cancelación de 85 vuelos que estaban previstos para los días 25, 26 y 27 de agosto y que afectaron a alrededor de 15.000 pasajeros.

Según informó el organismo, la aerolínea fue intimada a informar, en un plazo de 48 horas, cómo iba a asistir a los pasajeros afectados y de qué manera garantizaría el cumplimiento de los derechos establecidos por la normativa vigente . Como la empresa no presentó la información solicitada dentro del plazo, la ANAC inició el procedimiento administrativo correspondiente. La actuación podría derivar en una multa económica, más allá de los reclamos que puedan realizar los pasajeros afectados y de las consecuencias que pudieran surgir de esas presentaciones.

Jetsmart, en tanto, negó que el origen del problema estuviera exclusivamente en su operación y explicó que las cancelaciones se produjeron en un contexto marcado por el cierre de Aeroparque y las dificultades para conseguir servicios de asistencia en tierra suficientes en Ezeiza.

Fuentes de la empresa contaron en diálogo con LA NACION que la compañía recibió un Notam (Notice to Air Missions, o Aviso a los Aviadores) que comunicaba el cierre de Aeroparque y que, a partir de ese momento, comenzaron a analizar la posibilidad de trasladar sus operaciones a Ezeiza.

El principal problema, según la firma, apareció en los servicios de rampa y asistencia en tierra. Jetsmart tiene un contrato vigente con Intercargo y, de acuerdo con el relato de ellos, la compañía estatal les informó que solo podía atender aproximadamente un tercio de las operaciones que la aerolínea pretendía trasladar a Ezeiza.

Ante ese escenario, comenzaron a buscar otros operadores que pudieran prestar los servicios necesarios. Entre las alternativas evaluadas estuvo Aerohandling, que informó que solo se ocuparía de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. También se mantuvieron conversaciones con Flybondi.

Según fuentes de Jetsmart, la low cost tuvo una “buena recepción” inicial, pero finalmente decidieron no avanzar con esa opción debido a los hechos de público conocimiento sobre la situación que atraviesa la empresa.

El problema con Intercargo

Consultados sobre las razones por las que Intercargo solo podía atender un tercio de los vuelos de Jetsmart, desde Jetsmart sostuvieron que, ante el cierre de Aeroparque, la empresa estatal no habría trasladado a Ezeiza todos los equipos pesados que utiliza habitualmente en ese aeropuerto.

Intercargo Instagram

Según su interpretación, esa situación habría reducido la capacidad disponible para atender operaciones adicionales.

Más allá de este punto, plantearon que las limitaciones de Intercargo terminaron afectando de manera diferente a las distintas compañías aéreas. En su opinión, la capacidad disponible habría beneficiado principalmente a las aerolíneas que realizan vuelos internacionales, que, según sostuvieron, pagan más por los servicios.

Intercargo rechazó esa explicación. Consultadas por este diario, fuentes de la compañía señalaron que se trabajó durante semanas de manera coordinada con Aeropuertos Argentina y con los equipos operativos de Jetsmart para adecuar la operación durante las obras en Aeroparque y garantizar la atención de la mayor cantidad de vuelos posible.

“En ese marco, se determinó, semanas antes del cierre, que Intercargo contaba con capacidad para atender 74 vuelos de la compañía, de los cuales JetSMART confirmó finalmente la operación de 66. Por lo tanto, cualquier cancelación adicional dispuesta por la aerolínea responde a una decisión propia de la compañía y no a una imposibilidad de Intercargo”, sostuvieron.