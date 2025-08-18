Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 6

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 6 cobran el lunes 18 de agosto si perciben los haberes mínimos. En tanto, la jubilación que supera la mínima se distribuye el miércoles 27 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Por su parte, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con su documento finalizado en 6 recibieron sus haberes el miércoles 13 de agosto.

Este mes, las prestaciones sociales perciben un aumento del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Para este tipo de ajustes mensuales, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan en un 1,62% este mes Imagen de Freepik

A su vez, continúa la entrega del bono previsional de $70.000, que permanece sin actualizaciones desde marzo de 2024. Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 6

Para los beneficiarios cuyo DNI termina en 6, las fechas de cobro de las jubilaciones y pensiones en agosto son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 18 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 27 de agosto.

Pensiones No Contributivas: 13 de agosto.

Cuánto ganan los jubilados en agosto

Las jubilaciones aumentarán 1,62% en agosto

Con el ajuste del 1,62% y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los montos para agosto de 2025 quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37

Jubilación máxima: $2.114.977,59

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 + bono de $70.000 = $321.444,30

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000 = $290.013,76

El bono, oficializado mediante el decreto 523/2025, se percibe de manera directa junto a los haberes previsionales. Se acredita en los casos en que los titulares cobren el haber mínimo o sean beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM. Cuando los haberes superan esa cifra, este extra es proporcional hasta alcanzar el tope de $384.305,37.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en agosto de 2025

Cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones en agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la página oficial de Anses, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL y hacer clic en “Consulta”. El sistema informará el lugar y la fecha de cobro, abarcando desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia.