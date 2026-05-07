Tarjeta verde: de cuánto es el monto en mayo de 2026 y cómo saber el saldo que me queda

El Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires continúa con el otorgamiento del programa Más Vida, también conocido popularmente como Tarjeta Verde, destinado a la población más vulnerable, con el objetivo de apuntalar su situación socioeconómica.

Las claves para consultar el saldo del programa Más Vida y Tarjeta Verde

Los beneficiarios de esta asistencia estatal que deseen consultar de cuánto es el monto en mayo 2026 y cómo saber el saldo de esta prestación, pueden conocer los detalles de acuerdo a la información oficial sobre el mes en curso.

El programa Más Vida es una de las herramientas más importantes de la Provincia y tiene como objetivo mejorar la nutrición de embarazadas, madres en lactancia y niños y niñas hasta la edad escolar primaria, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Verde en mayo 2026

De acuerdo a la información oficial, el programa Más Vida o Tarjeta Verde cuenta con 55.573 destinatarios y la inversión gubernamental para la última liquidación fue de $909.997.670.

A su vez, fuentes del gobierno bonaerense indicaron a LA NACION que el monto de la prestación en mayo es de $27.550.

Además, anticiparon que a partir de julio el beneficio aumentará un 25% y, de esa manera, superará los $30.000 para sus titulares.

Cabe aclarar, que el programa Más Vida o Tarjeta Verde está destinado a quienes no estén alcanzados por la Prestación Alimentar, del Ministerio de Capital Humano, u otros programas de componente alimentario, que apliquen idénticos criterios de elegibilidad.

Tampoco deben poseer automotor modelo inferior a cinco años, ni resultar titular de más de un inmueble.

El programa Más vida del Banco Provincia aumentará en el mes de julio

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Verde o Más Vida

Una de las principales consultas es cómo verificar y consultar el saldo de la Tarjeta Verde. Para ello se deberá:

Ingresar a la web de Visa Home;

Seleccionar la opción “Visa Social” ;

; Ingresar los datos de la cuenta y acceder a toda la información proporcionada por el Banco Provincia.

El procedimiento es muy sencillo, de carácter gratuito y en modalidad 100% online. El beneficiario del plan Más Vida podrá consultar el saldo de su tarjeta verde tantas veces como lo necesite y en el acto.

¿Cómo saber cuándo se carga la tarjeta verde del plan Más Vida?

Además de querer consultar el saldo de la tarjeta verde del plan Más Vida, algunas personas necesitan saber cuándo se realiza el depósito para poder disponer de él.

Ya que no hay un sistema de notificaciones sobre las recargas de la tarjeta verde, la forma de averiguar cuándo cuenta con saldo, es ingresar al sitio web correspondiente o bien descargar la aplicación del Banco Provincia.

Otra opción es comunicándose telefónicamente al “0800-VISA”, y allí seleccionar las opciones para acceder a la información específica. No obstante, si la tarjeta verde aún no está cargada, a través de la consulta telefónica se puede determinar el día y el horario en que el dinero estará disponible.