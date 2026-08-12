El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para agosto detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 7 cobran el jueves 20 de agosto si perciben los haberes mínimos, y los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), el jueves 13. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 28 de agosto.

Las fechas de las prestaciones que distribuye la Anses Pexels

En el octavo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 7

Tipo de jubilación Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 20 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo 28 de agosto Pensiones No Contributivas 13 de agosto

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $419.775,92 $70.000 $489.775,92 Jubilación máxima $2.824.694,50 - $2.824.694,50 PUAM $335.820,74 $70.000 $405.820,74 PNC (Invalidez/Vejez) $293.843,14 $70.000 $363.843,14

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El monto de las prestaciones sociales de la Anses

Quiénes cobran el bono previsional de agosto

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $489.775,92.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.