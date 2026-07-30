Cuándo cobro Anses: el calendario completo de agosto 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en agosto de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las prestaciones de agosto tienen un 1,89% de aumento

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de agosto 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

El calendario de agosto para AUH y asignaciones familiares Pixabay

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses .

. Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).