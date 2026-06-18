Anses: cuándo cobro la jubilación de junio si mi DNI termina en 6
El organismo previsional paga las jubilaciones a los DNI terminados en 6 en fechas diferentes, según cobren el haber mínimo, superior o una pensión
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El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para junio detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 6 cobran el miércoles 17 de junio si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 26 de junio.
Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.
Anses: cuándo cobro la jubilación de junio si mi DNI termina en 6
|Tipo de jubilación
|Fecha de cobro
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
17 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
26 de junio
Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.
Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo junio
|Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo
Jubilación mínima
$403.317,99
$70.000
$201.659,00
$ 674.976,99
Jubilación máxima
$2.713.948,18
-
$1.356.974,09
$4.070.922,27
PUAM
$322.654,39
$70.000
$161.327,20
$553.981,59
PNC (Invalidez/Vejez)
$282.322,60
$70.000
$141.161,30
$493.483,90
Cómo es la entrega del bono previsional de junio
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados
Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo ocurre en la misma jornada en que cobran su prestación principal. El organismo define el cronograma según el nivel de ingresos y la terminación del documento nacional de identidad, por lo cual los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes.
Los interesados deben consultar el calendario difundido por la Anses al comenzar el período, para verificar la fecha exacta según su prestación específica.
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