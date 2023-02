Ante distorsiones inmensas, el gradualismo parece shock

escuchar

Vivo a $40 de mi oficina, si viajo en ómnibus, o a $800, si me traslado en taxi. Por razones geográficas no utilizo el tren, pero me dicen que el boleto es todavía más barato, lo cual me hace sospechar que la recaudación de las boleterías ni siquiera alcanza para pagar el sueldo del boletero. En Mar del Plata el viaje en ómnibus cuesta $130. No hay que ir a la facultad para advertir que, aunque suene paradójico, en materia de transporte “algo no anda”.

La sorpresa se agiganta cuando la cuestión se plantea en el plano político. Las tarifas de transporte de CABA las fija el gobierno nacional. ¿Por qué el mismo gobierno que no pierde oportunidad para atosigar a los porteños y les quitó puntos de coparticipación “regala” el servicio de transporte? Una más de las muchas cosas que no se entienden en Argentina 2023.

En CABA el servicio de ómnibus es más que razonable. Aún en horas de máxima demanda viajo cómodo y a veces hasta consigo asiento. Esto se debe a que los subsidios al transporte urbano, de lejos el grueso de los ingresos de las empresas que prestan el servicio, se liquidan sobre la base de los viajes y no de los pasajeros. Lo cual, con la información que genera la tarjeta SUBE, es una barbaridad y explica la cantidad de ómnibus que se desplazan casi vacíos.

Nada indica que el actual gobierno modifique esto, tarea que le quedará al próximo. El cual, antes de implementar un programa antiinflacionario tendrá que corregir las distorsiones. Lo cual implica, no sé si eliminar por completo, pero sí reducir de manera sustancial los subsidios al transporte, la energía, etc.

No juguemos con las palabras y mucho menos imaginemos al próximo gobierno como si viviéramos en una época normal, porque aquí no hay nada normal. De movida cabe esperar una triplicación de la tarifa de transporte urbana, y aunque parezca una locura, dada la intensidad de las distorsiones, esto está más cerca del gradualismo que del shock. Insisto: todo esto antes de encarar la lucha contra la inflación.

Aludo al próximo gobierno descontando que va a ganar la oposición. El próximo presidente tendrá que actuar con clara convicción, esperemos que con significativo respaldo legislativo, poniendo la inevitable corrección de las variables económicas al servicio de un proyecto que le devuelva el sentido del accionar a los emprendedores. ¿Quién dijo que la vida es fácil?

Temas Comunidad de Negocios