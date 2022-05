Anuncian un paro por 24 horas en la industria del neumático

Un nuevo golpe para la industria del neumático en el país. Ante el fracaso de las negociaciones salariales y el vencimiento ayer a las 18 del plazo de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores hicieron un paro de 4 horas en las tres plantas fabricantes y anunciaron que realizarán otro de 24 horas pasado mañana. Además dejaron abierta la posibilidad de continuar con nuevas medidas de fuerza a partir del lunes.

Así lo informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentinos (Sutna): “El día viernes 20 de mayo de 2022 se adoptará un nuevo paro general de actividades, sin presencia en planta, con el comienzo de la jornada del turno mañana en cada establecimiento y sector, y seguirá durante la jornada de los distintos turnos hasta el inicio de la de la jornada del turno mañana el día sábado 21 de mayo de 2022, según el sistema de turnos y horarios de cada planta. Y de no cambiar la actitud de las patronales el día lunes, 23 de mayo, se anunciarán las próximas medidas”.

Tal como publicó ayer LA NACION, según las empresas, la negociación se trabó debido a que los trabajadores exigen que las horas trabajadas en fin de semana se les paguen 200% más que las del resto de los días.

En tanto, Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, dijo que lo que se reclama es una actualización salarial acorde con la inflación, ya que sus trabajadores sufren un marcado atraso en ese sentido.

Los tres fabricantes afectados por esta medida son las multinacionales Pirelli y Bridgestone, y la nacional Fate, que emplean en total a 5000 personas. “Están las tres plantas paradas. Las empresas ofrecieron aumentos de salarios superiores a la inflación proyectada hasta junio, más un bono, pero el sindicato no aceptó porque sigue reclamando que las horas trabajadas los sábados y domingos se les paguen un 200% más que las de los otros días de la semana”, confirmó una fuente cercana a las empresas.

En tanto, el Sutna señaló: “La propuesta de incremento salarial, si se mantiene la inflación de los últimos meses, no cubriría siquiera la inflación del periodo a acordar. En cuanto al reclamo de las horas al 200% la propuesta no cumple ni en su forma ni en los montos la consigna de recuperación del atraso salarial. Por otro lado, al fijar un período limitado de tiempo de vigencia del bono ofrecido, no se está haciendo una propuesta de recuperación del salario real”.

Esta interrupción de la producción, afirman las empresas, complicará el normal abastecimiento de neumáticos a las automotrices y al mercado de reposición, como así también la exportación.