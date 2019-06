Apagón: más de 26 mil usuarios siguen con cortes de luz

Son vecinos de barrios de la CABA y el conurbano; las empresas dicen que no es por el apagón Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Más de 26 mil usuarios continúan sin suministro eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires a más de 24 horas de haberse producido un masivo apagón en la Argentina.

A las 8, de acuerdo con lo informado por la empresa Edesur al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), había 16.310 usuarios sin electricidad. En tanto, 9.706 usuarios de la empresa Edenor tampoco tenían luz.

Ante la consulta de LA NACION, voceros de la compañía Edesur dijeron que los problemas originados por la falla externa que afectó a casi todo el país el domingo habían sido solucionados "al 100%". "Se pueden originar fallas porque la red queda resentida, pero estamos registrando cortes como en cualquier día. A lo que agregamos las intensas lluvias de los últimos cuatro días", comentaron los voceros de la empresa.

En la distribuidora Edenor aseguraron que los cortes del suministro eléctrico originados en la falla en la interconexión nacional fueron resueltos anteayer a las 17.30. "El número de clientes que actualmente están sin luz es el que, en promedio, tienen problemas en cualquier día habitual", señalaron ayer, desestimando que el corte masivo continuara provocando inconvenientes en el servicio.

Miles de usuarios de barrios de la CABA y el conurbano continúan sin servicio

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui , afirmó que no existen posibilidades de que el apagón masivo que dejó a oscuras a casi todo el país vuelva a ocurrir. Y advirtió que demorarán 15 días en determinar las causas de la falla. No descartó cambios en el sistema de protección. "No me atrevo a decir ninguna hipótesis. No tenemos la información necesaria para poder hacerlo", dijo.

El funcionario explicó que hubo una sobrecarga de energía en una línea de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional. Luego, se produjo una falla técnica en los protectores de la red, que debían encapsular el corte en el Litoral.