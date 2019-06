Cerca de 23.000 usuarios seguían anoche con cortes

Son vecinos de barrios de la CABA y el conurbano; las empresas dicen que no es por el apagón Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Aunque el servicio de electricidad había sido restablecido en la mayor parte del país tras el corte masivo del domingo, a media tarde de ayer había aún miles de personas que sufrían la falta de energía en sus hogares, al menos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. "Hace más de un día que estamos así. No es verdad que el apagón se solucionó en todos lados", se quejaban vecinos de los barrios porteños de Villa del Parque y Villa Devoto. Al cierre de esta edición, de acuerdo con lo informado por las empresas Edesur y Edenor al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sumaban casi 23.000 los usuarios que permanecían a oscuras en el área metropolitana.

Desde Villa del Parque, Mariana Fernández Camacho decía, indignada, a LA NACION: "Ya tengo como 20 reclamos en Edesur y otros tantos ante el ENRE. Ayer [por anteayer] me levanté a las 7.30 y ya no tenía luz. Desde entonces, no volvió hasta hace un rato". Habían transcurrido casi 36 horas desde el sorpresivo apagón nacional y la joven y sus vecinos de la cuadra de Nazarre, entre Condarco y Bolivia, se las rebuscaban para sobrellevar la falta de energía. Recién a eso de las 19 de ayer pudieron recuperar el servicio.

Ante la consulta de LA NACION, voceros de la compañía Edesur dijeron que los problemas originados por la falla externa que afectó a casi todo el país el domingo habían sido solucionados "al 100%". "Se pueden originar fallas porque la red queda resentida, pero estamos registrando cortes como en cualquier día. A lo que agregamos las intensas lluvias de los últimos cuatro días", agregaron los voceros de la empresa.

En similar sentido se expresaron en la distribuidora Edenor, donde las fuentes aseguraron que los cortes del suministro eléctrico originados en la falla en la interconexión nacional fueron resueltos anteayer a las 17.30. "El número de clientes que actualmente están sin luz es el que, en promedio, tienen problemas en cualquier día habitual", agregaron ayer, desestimando que el corte masivo continuara provocando inconvenientes en el servicio.

Pese a la explicación de las compañías, Luis Zapata, vecino de Villa Corina, en Avellaneda, afirmó que no tiene luz desde anteayer a la mañana. "Es mentira que se normalizó el servicio. En gran parte de nuestro barrio no volvió más. Estamos tirando comida y no tenemos agua. Andamos con baldes de acá para allá", denunció el hombre.

Zapata vive junto con su mujer y sus cuatro hijos adolescentes en el complejo habitacional N° 41 de esa localidad del sur del conurbano bonaerense, y según contó, varios vecinos estaban ayer, al cierre de esta edición, a oscuras.

Usuarios sin luz

A medida que transcurría la jornada de ayer, la página del ENRE informaba sobre los cortes que registraban tanto Edesur como Edenor. Los números fluctuaban en cada reporte. Uno de los picos más altos ocurrió pasadas las 15, cuando, entre ambas empresas, había poco más de 42.000 clientes sin servicio.

Las zonas más afectadas eran los municipios de Lanús, Avellaneda, Ezeiza, Quilmes y Berazategui y los barrios porteños de Monserrat, Constitución, Floresta, Parque Patricios, San Cristóbal y San Telmo.

Y, nuevamente, la falta de energía se hacía sentir en las redes sociales. Tal como lo hizo Cecilia, para reclamar la restitución del servicio para su mamá, María Elena, que vive en Villa Devoto. En su caso, la luz se había restablecido el mismo domingo tras el gran apagón, pero ayer al mediodía la mujer volvió a quedar a oscuras. "Mi mamá es una señora de 80 años que no puede estar bajando las escaleras. Hay muchas personas mayores en su edificio, y otra vez se quedaron sin luz", contó la joven.

El sistema de generación, transporte y distribución de electricidad del país estará a pleno hoy, con una reducción temporaria de la potencia en la línea de alto voltaje de la red del Litoral, donde se produjo la falla del domingo, baja que será compensada por centrales termoeléctricas para evitar cualquier nuevo inconveniente.

Así lo informaron el secretario de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade; el subsecretario de Mercado Eléctrico, Juan Luchillo, y el director de Transener, Carlos García Pereira.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, indicó que demorarán 15 días en determinar las causas de la falla y advirtió: "Esto es algo muy grave que no debería haber pasado", y explicó que las empresas tienen que brindar "en 72 horas" la información de "cajas negras eléctricas" que contienen "miles de datos de cada transacción que estaban dando".