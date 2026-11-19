La vida financiera de los adolescentes hoy pasa por las billeteras digitales. Con su celular pueden recibir transferencias, pagar en comercios, separar sus ahorros y hasta hacer sus primeras inversiones en el mercado de capitales. El acceso a las herramientas financieras se expandió fuertemente en los últimos dos años y modificó sus hábitos y consumos, pero también le abrió la puerta a los riesgos digitales: estafas, apuestas y recomendaciones de inversiones que le hacen un influencer o una inteligencia artificial.

Fue llamativo el salto que tuvo la inclusión financiera en los últimos cuatro años. En 2022, el 41% de los adolescentes no tenía ningún instrumento financiero; en 2024, esa proporción había bajado al 9% y este año llegó al 4%. Las billeteras digitales se consolidaron como las grandes protagonistas de esta transformación, con una adopción del 95%. A modo de comparación, en 2022 el 51% de los jóvenes usaba una, de acuerdo con la tercera edición del estudio “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina”, elaborado por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, con el apoyo de BBVA.

“En la encuesta anterior, la billetera digital era la puerta de ingreso para otros instrumentos tradicionales, como una cuenta bancaria. Esto parece haberse agotado. No vemos que aumente el uso de estos instrumentos, sino que caen un poco o se estancan. No se está logrando impulsar el acceso a estas herramientas”, explicó Guadalupe Dorna, cofundadora del CEPE. El uso de la tarjeta de débito cayó del 33% en 2024 al 26% en la actualidad, la cuenta bancaria retrocedió del 29% al 26% y la tarjeta de crédito del 19% al 4%.

Sin embargo, en una era cada vez más digital, uno de los principales desafíos aparece en el lugar donde los jóvenes buscan información. Los padres y tutores siguen siendo la primera fuente de consulta sobre cuestiones económicas, mencionados por el 78% de los encuestados. Pero las redes sociales y los influencers ya ocupan el segundo puesto, con el 39%, por encima de internet (37%) y los docentes (35%).

Los adolescentes y las finanzas: el 95% usa billeteras digitales

“Más allá de las enormes oportunidades que ofrece la tecnología, también queremos evaluar la exposición a nuevos riesgos, como las redes sociales, la inteligencia artificial, las apuestas y las estafas. Seis de cada diez adolescentes están expuestos al menos a un riesgo financiero digital: es decir, ponen todos o más de la mitad de sus ahorros en una inversión sugerida por un video o por la IA, hacen clic o responden a un mensaje de estafa, apostaron en el último mes o no contrastaron un consejo de la inteligencia artificial sobre dinero. Ojalá, a través de la formación de los adolescentes, esta exposición no crezca, porque sabemos que la tecnología va a calar cada vez más dentro de la vida de los jóvenes”, sumó Dorna.

Al ver estas cifras en detalle, ante un escenario hipotético en el que reciben una recomendación de inversión a través de un video en redes sociales, el 54% de los adolescentes destinaría más de la mitad o la totalidad de sus ahorros a seguir ese consejo. Si la sugerencia proviene de una inteligencia artificial, la proporción asciende al 58%. “Mucho de lo que sé es de reels de Instagram, videos que me salen de cuentas que hablan básicamente sobre economía y finanzas personales”, contó un joven que fue parte de la encuesta.

La exposición a estafas virtuales también forma parte de la cotidianeidad. El 20% reconoce haber recibido un intento de estafa y otro 23% no está seguro de haber atravesado una situación de ese tipo. Entre quienes identificaron el engaño, el 77% decidió ignorarlo y apenas el 21% lo reportó. La dificultad para reconocer estas situaciones y saber cómo actuar aparece como otro de los puntos débiles.

Las apuestas online también forman parte de la cotidianeidad de los jóvenes argentinos, pero la cifra mejoró respecto a 2024. El 39% de los adolescentes tiene amigos que apostaron durante el último mes (en 2024, este porcentaje alcanzaba al 54%) y el 6,5% admite haberlo hecho personalmente (en este caso, dos años atrás llegaba al 7%), aunque el dato suele estar suvaluado. Sí cambió el tipo de apuesta: las deportivas ganaron terreno y pasaron del 23% al 40%, mientras que los casinos virtuales retrocedieron (de 77% a 60%).

Qué consejos financieros reciben los jóvenes.

“En mi caso fue el año pasado, en mi curso: mis compañeros, que también estaban apostando sus mesadas [dinero que los padres les dan de forma periódica]. La mayoría perdían, así que fue un año muy difícil, porque el ambiente dependía de si ganaban o perdían plata”, dijo otra adolescente durante las entrevistas.

Al tratar de entender por qué apuestan, el principal motivo que identifican es la posibilidad de ganar dinero fácil (60%), seguido por la diversión (30%), la adicción (6%) y comprarse algo caro (4%). Además, el 37% afirma que sus amigos no verifican si los sitios en los que juegan son legales y tampoco muestran preocupación por hacerlo. Apenas el 4% dice que las apuestas forman parte de las conversaciones familiares sobre dinero.

La inteligencia artificial suma una nueva dimensión a este escenario. Su uso ya está prácticamente generalizado: el 98% de los adolescentes utilizó alguna herramienta de IA y el 75% lo hace al menos una vez por semana. La emplean principalmente para tareas escolares (85%), crear contenidos (57%) y resolver cuestiones personales (54%). También llegó a las finanzas: el 52% consultó alguna vez sobre temas relacionados con el dinero, principalmente para entender conceptos.

Asignaturas relevantes a aprender en la escuela

“Los resultados de esta tercera edición reflejan un avance importante en la inclusión financiera de los adolescentes. Ahora, el desafío es convertir ese acceso en más herramientas para decidir: enseñarles a administrar su dinero, comprender las opciones disponibles, reconocer los riesgos digitales y evaluar la información que reciben. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada en ese camino, siempre que se use de manera responsable y acompañe la educación”, sumó Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA en la Argentina.

En este contexto, la educación financiera aparece como una demanda concreta. Siete de cada diez adolescentes la eligen entre los contenidos que consideran más útiles para su futuro, por encima de matemática (47%), computación (46%) e inteligencia artificial (37%). Incluso, los focus groups aportan otra dimensión a este resultado: en los sectores de menores ingresos, la escuela funciona como un espacio que amplía el acceso a conocimientos financieros y ofrece herramientas que no siempre están disponibles en el ámbito familiar.

“Hoy los adolescentes tienen cada vez más acceso a instrumentos financieros y es fundamental acompañar ese avance con educación. Ese acceso no significa necesariamente saber cómo administrar el dinero, necesitamos acercarles herramientas para tomar decisiones informadas, desarrollar hábitos saludables, evaluar alternativas y reconocer los riesgos del entorno digital. También es importante abrir y sostener la conversación sobre el dinero en las familias, en las escuelas y en todos los espacios donde los jóvenes construyen su futuro. La educación financiera les permite aprovechar las oportunidades, ganar autonomía y desenvolverse con mayor confianza”, concluyó Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina.