La carrera por entregar las compras de supermercado en menos de una hora suma un nuevo jugador. Mercado Libre cerró un acuerdo con Carrefour para ofrecer entregas en hasta 45 minutos, una modalidad que ya está disponible en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El acuerdo permite acceder al surtido de la cadena francesa directamente desde la plataforma de comercio electrónico. La oferta incluye alimentos secos y frescos, bebidas, congelados, carnes, frutas, verduras y productos de limpieza, entre otras categorías.

De acuerdo a lo comunicado, la operación contempla que Mercado Libre gestione tanto la preparación de los pedidos en las tiendas de Carrefour como su entrega a domicilio.

Adrián Ecker: "Queremos ofrecer a todos los compradores de Mercado Libre la experiencia más completa"

Para utilizar el servicio, los usuarios deben ingresar a la categoría Supermercado de Mercado Libre, desde la aplicación o la página web, y seleccionar la tienda Carrefour más cercana. Allí pueden consultar los productos disponibles y el tiempo estimado de entrega según su domicilio.

“Queremos ofrecer a todos los compradores de Mercado Libre la experiencia más completa y eficaz para simplificar su día a día. Las entregas en minutos nos permiten dar un nuevo paso en esa dirección y sumar una solución para sus necesidades diarias”, señaló Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina.

La cobertura inicial comprende determinadas zonas de CABA y el Gran Buenos Aires. Según informaron las compañías, el plan es ampliar progresivamente el servicio a más sucursales de Carrefour en el AMBA y evaluar su llegada a otras localidades del país.

Carrefour ya ofrecía entregas en menos de una hora a través de su propia aplicación Ricardo Pristupluk - La Nacion

La alianza se produce en un contexto de mayor competencia por el negocio de las compras de supermercado online y las entregas rápidas. Para Mercado Libre, representa un nuevo avance en el desarrollo de su vertical de supermercado y en su estrategia de ampliar las ocasiones de compra dentro de la plataforma, más allá de los productos de electrónica, indumentaria y consumo durable.

Para Carrefour, en tanto, el acuerdo forma parte de una estrategia de expansión de sus canales digitales y de distribución. La cadena ya ofrecía entregas en menos de una hora a través de su propia aplicación y su sitio web, y comenzó a sumar acuerdos con plataformas de terceros para ampliar su alcance.

“En Carrefour, buscamos acompañar la evolución de los hábitos de compra de nuestros clientes con soluciones innovadoras. A través de nuestra app y en la web de Carrefour Argentina ya contamos con una experiencia con entregas en menos de una hora, y la expansión de la alianza con Mercado Libre nos permite llevarla a un nuevo canal”, expresó Leonardo Arcas, director de Ventas, Marketing y Transformación Digital.

En octubre pasado, por ejemplo, la compañía había cerrado una alianza con Uber Eats para distribuir compras de supermercado a domicilio en menos de una hora. En esa primera etapa, el servicio comenzó a operar en Córdoba capital, Mendoza y Rosario, con planes de expansión a otras ciudades.