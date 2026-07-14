Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un memorándum de cielos abiertos

La Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron este martes un memorándum de entendimiento para iniciar el proceso de creación del Cielo Único Sudamericano, una iniciativa que busca avanzar hacia una mayor liberalización del transporte aéreo entre los cuatro países y profundizar la integración regional.

El acuerdo, denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), constituye el puntapié inicial de un proceso que, según explicaron desde la Secretaría de Transporte, apunta a construir “progresivamente” un mercado aéreo regional más integrado, con mayores niveles de competencia y conectividad.

La iniciativa se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno de Javier Milei, orientada a desregular el sector aerocomercial y facilitar el ingreso de nuevas empresas y rutas.

“Las partes expresaron su voluntad de comenzar a trabajar conjuntamente en la construcción de un espacio aéreo regional más integrado, estableciendo las bases para avanzar hacia un esquema de mayor apertura entre los países signatarios”, señaló la Secretaría de Transporte en un comunicado.

Según el documento, el memorándum establece el compromiso de promover “la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica”, con el objetivo de avanzar de manera gradual hacia “la plena liberalización de los servicios aéreos como un componente esencial del futuro Cielo Único Sudamericano”.

Como parte de ese proceso, la Argentina, Brasil, Chile y Paraguay manifestaron además su intención de concederse “de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales”, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre ellas figura incluso la Novena Libertad del Aire, una de las modalidades más amplias de apertura del mercado, que habilita a una aerolínea extranjera a operar vuelos domésticos dentro del territorio de otro país, siempre que ese derecho quede establecido en futuros acuerdos entre los Estados participantes.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la iniciativa busca generar mejores condiciones para el desarrollo del transporte aéreo en beneficio tanto de los pasajeros como de las economías de la región, al facilitar una mayor conectividad y competencia entre las compañías aéreas.

La firma del memorándum no implica la aplicación inmediata de todas esas medidas, sino el inicio de un proceso de negociación para definir los futuros acuerdos que darán forma al denominado Cielo Único Sudamericano.