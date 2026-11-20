El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto Argentina GNL, impulsado por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, que contempla desembolsos acumulados por casi US$51.000 millones a lo largo de su vida útil. Se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia argentina y del proyecto de mayor monto presentado hasta ahora bajo el régimen.

NUEVO RIGI APROBADO!

Argentina LNG USD 50.750 millones 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina.

El proyecto contempla una inversión de USD 25.000… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026

La iniciativa, que había solicitado formalmente su adhesión al RIGI en agosto pasado, busca convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos de Vaca Muerta. El plan prevé desembolsos por unos US$29.000 millones hasta 2031 y exportaciones cercanas a US$10.000 millones anuales durante dos décadas.

Tras el anuncio, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación y agradeció las gestiones del presidente Javier Milei, del ministro Caputo y de la Secretaría de Energía para concretar el ingreso al régimen.

“Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios ENI y XRG”, afirmó el ejecutivo en su cuenta de X.

Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica.



Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al… https://t.co/m1Kazfg1vx — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2026

La aprobación representa un paso clave para que las tres compañías avancen con la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para el próximo 30 de noviembre. Esa instancia permitirá formalizar el compromiso de los socios para ejecutar el proyecto.

Argentina GNL contempla el desarrollo de una cadena integrada de producción, procesamiento, transporte y exportación de gas. El proyecto incluye la construcción de infraestructura para trasladar el gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, con una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas anuales.

De los US$29.000 millones previstos hasta 2031, unos US$24.000 millones estarán destinados a infraestructura, incluidos los complejos industriales, los ductos, las instalaciones portuarias y las unidades flotantes. Los US$5000 millones restantes se utilizarán para desarrollar los yacimientos y perforar los pozos necesarios para abastecer las instalaciones.

El ingreso al RIGI permitirá al proyecto acceder a beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad normativa por 30 años, considerado fundamental para obtener financiamiento internacional para inversiones de esta magnitud.

Según las estimaciones difundidas por YPF, durante la etapa de construcción se generarían alrededor de 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los momentos de mayor actividad. Una vez en funcionamiento, el proyecto sostendría unos 8000 empleos directos e indirectos.

La petrolera también proyecta contrataciones a proveedores nacionales por unos US$15.000 millones en bienes y servicios a lo largo del desarrollo.