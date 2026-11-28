El próximo jueves, a las 20.47, saldré de mi casa, ubicada en la calle tal, número cuál, de CABA, para trasladarme al domicilio de un amigo mío, sito a ocho cuadras de donde vivo. Regresando a mi hogar tres horas y media después. Señores del Servicio Meteorológico Nacional, ¿deberé salir a la calle con paraguas? Si yo les enviara esta consulta, seguro que me responderían con un pronóstico referido a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promediando varias horas. Pero resulta que a los economistas nos preguntan cuál es el momento óptimo para comprar un bono o un auto, o vender una casa o un departamento.

Al respecto, intercambié opiniones con el norteamericano Wesley Clair Mitchell (1874 - 1948), quien en 1892 ingresó en la Universidad de Chicago. Se formó en un período marcado por tres tendencias que produjeron la “nueva economía” de 1900: preocupaciones sociales, importancia de la historia económica y análisis marginal. Entre 1903 y 1913 enseñó en la Universidad de California, y entre 1913 y 1944 -con un paréntesis entre 1919 y 1922-, en Columbia. En 1920 contribuyó a fundar el National Bureau of Economic Research (NBER), que dirigió entre 1920 y 1945.

– Poco antes de fallecer, Joseph Alois Schumpeter se refirió a usted de manera conmovedora.

– Así es. En sus palabras, dijo de mí: hombre singularmente bondadoso, compañero de firmes convicciones y, al mismo tiempo, infinitamente comprensivo, maestro entregado de todo corazón a su deber, incorruptible servidor de la verdad, impermeable a todas las tentaciones, incluso a aquellas más sutiles que proceden de fervientes y elevados sentimientos sociales, dirigente nato que actuaba por medio del ejemplo y de la calidad de sus realizaciones, sin necesidad de imponer su autoridad ni sus derechos a ella. Su contribución más importante reside en el mensaje moral que se desprende de cada una de las páginas que escribió. Era como el roble y no como el sauce, su estructura mental y moral era probablemente demasiado fuerte para que la influencia de sus profesores de economía fuera grande. Mentalidad inconformista por naturaleza, que prefería la pradera al establo. Sentía tanto recelo hacia el rigorismo lógico como el potro hacia la silla y la brida; por esto Thorstein Bunde Veblen lo atraía. Su grandeza determina su posición única en la historia de la moderna ciencia económica: tuvo el valor de reconocer que no poseía todas las respuestas, se entregó a su tarea sin prisa y sin pausa, no se preocupó en absoluto de bandas y estandartes que acompañaran su marcha, se sentía plenamente unido al destino del género humano y, sin embargo, se mantuvo apartado de las controversias públicas. Un hombre que, no con discursos sino con su ejemplo, nos mostró cómo debe ser un científico.

– Su obra se concentró en los ciclos económicos.

– Publiqué Ciclos económicos en 1913 y Midiendo los ciclos económicos, en colaboración con Arthur Frank Burns, publicado en 1946. A partir del análisis de numerosas series temporales identifiqué adelantos y atrasos (leads y lags) en los picos y valles de las series individuales, con respecto a lo que denominó “el ciclo de referencia”. En la Argentina lo aplicó Juan Mario Jorrat.

– El enfoque fue duramente criticado por Tjalling Charles Koopmans, cuando a ustedes los acusó de hacer “medición sin teoría”.

– Koopmans contrapuso nuestro enfoque al utilizado por los economistas que se desempeñaban en la Comisión Cowles, para quienes primero había que formular un planteo teórico, para luego someterlo a verificación. La cuestión es empírica: la experiencia muestra que el conocimiento útil se nutre de ambos enfoques. La historia monetaria de Estados Unidos, trabajo encargado por el NBER a Anna Jacobson Schwartz y Milton Friedman, también se construyó “de abajo hacia arriba”, compilando estadísticas y prestándole cuidadosa atención a los aspectos institucionales, particularmente a partir de 1913, cuando se creó el Sistema de la Reserva Federal.

– ¿Qué se le dice a quien requiere datos muy precisos para adoptar sus decisiones?

– Lo mismo que nos responde nuestro médico cuando le consultamos si tres horas y media después de ingerir el medicamento recetado nos sentiremos plenamente sanos. Sonreirá o, peor aún, nos recetará otro medicamento, pero para mejorar nuestro razonamiento. Quien, en el pasado, compró un bien en un precio mínimo, o lo vendió en un precio máximo, probablemente crea que es un genio decisorio, cuando lo más probable es que tuvo suerte.

– ¿No existe ninguna guía decisoria?

– Existen la profesionalidad y las lecturas de la historia. Alberto y Eduardo Trajtemberg me explicaron que, cuando la relación euro/dólar subió de 0,8 a 1,6, ellos vendieron sus tenencias cuando dicha relación había llegado a 1,35, y no lamentaron haber perdido por no haber esperado. Hoy ocurre exactamente lo mismo.

– ¿Cuál es el momento óptimo para comprar el inmueble donde uno desea vivir?

– ¡Ahora! si encontró algo que le gusta mucho y tiene dinero suficiente para comprarlo. ¿Y el valor de reventa, dentro de 30 años? Imposible saberlo, pero más importante todavía, ¿usted viviría mal, durante tres décadas, para mejorar el valor de reventa de su inmueble? Lo más probable es que fallezca ulcerado mucho antes.

– A largo plazo, en promedio el precio de los bienes aumenta más que el de las divisas, aún de las más duras.

– Porque una divisa, como el dólar de Estados Unidos, finalmente es una moneda y por consiguiente está expuesta a la tasa de inflación. ¿Por qué se demandan dólares y no solamente mercaderías? Porque las monedas proveen otro servicio, el de la liquidez. Si usted tuviera toda su riqueza financiera en jarrones de determinada dinastía china, de repente su riqueza aumentaría en dólares, pero si de repente le dolieran las muelas tendría que conseguir un dentista a quien le pudiera pagar sus servicios con los referidos jarrones. Una verdadera pesadilla. La tasa esperada de inflación afecta la composición de las carteras, entre mercaderías y monedas.

– El último número de una serie temporal, ¿no es más importante que los anteriores?

– Sí, por eso la tasa esperada de inflación del mes próximo difícilmente pueda deducirse del promedio de la de los últimos 50 años. Pero tampoco hagamos una historia de cada observación, particularmente en un contexto tan volátil como existe hoy no solamente en la Argentina sino en el mundo entero. El Estimador Mensual de Actividad económica (EMAE) muestra enorme volatilidad en las variaciones mensuales, y también enorme heterogeneidad, tanto entre sectores como en el plano geográfico. Por lo cual, exagerando un poco, no está mal decir que hay tantas Argentinas como argentinos.

– Don Wesley, muchas gracias.