La empresa china Wison construirá los dos buques que licuarán el gas de Vaca Muerta frente a la costa de Río Negro para Argentina LNG, el proyecto de exportación que impulsa YPF en sociedad con la italiana ENI y la emiratí XRG. Las dos unidades están valuadas en conjunto en cerca de US$7000 millones. Un banco de China y una agencia de crédito a la exportación del gigante asiático negocian participar en el financiamiento, según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo del tema, que pidieron reserva porque los detalles todavía no son públicos.

En septiembre, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) hizo pública una propuesta no vinculante de hasta US$6000 millones para financiar la compra de bienes y servicios estadounidenses para el mismo proyecto. Fuentes del gobierno de Estados Unidos dijeron a LA NACION que no esperan que la contratación de Wison ni la eventual participación de entidades financieras chinas limiten el financiamiento que podría otorgar la entidad de crédito a la exportación norteamericana.

El interés de ambas potencias en Argentina LNG se da en medio del alineamiento del gobierno de Javier Milei a la administración de Donald Trump y de la competencia entre Washington y Pekín por financiar proyectos de energía y minería en la región. El 18 de noviembre, una comisión bipartidista de Estados Unidos elevó al Congreso un informe, aprobado por unanimidad, que advierte sobre los riesgos de una mayor dependencia económica de China en América Latina y dedica varios pasajes a la Argentina. Es decir, la preocupación es compartida por republicanos y demócratas.

YPF prefirió no hacer comentarios ante la consulta de este medio.

La petrolera argentina de mayoría estatal, ENI y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc— esperan firmar la decisión final de inversión el 30 de noviembre en el Palacio Libertad. Está prevista la presencia de Claudio Descalzi, CEO de ENI, y de Mohamed Al Aryani, presidente de la unidad de gas de XRG. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto al régimen.

En su presentación, YPF estimó que el proyecto demandará US$51.000 millones a lo largo de toda su vida útil. De ese total, unos US$29.000 millones se invertirían hasta 2031, cuando está previsto que entren en operación los dos buques. La petrolera proyecta ingresos por exportaciones de cerca de US$10.000 millones anuales durante dos décadas.

YPF ya negociaba con Wison en septiembre de 2025, cuando se celebró la feria Gastech en Milán. Según las fuentes consultadas, la adjudicación de los buques fue anterior a la propuesta de financiamiento estadounidense. El nombre de Wison también figura en documentos que YPF presentó en la audiencia pública del proyecto en Río Negro y a los que accedió LA NACION.

El esquema en discusión prevé que Bank of China participe en el financiamiento y que Sinosure (China Export & Credit Insurance Corporation) aporte garantías.

El gas que alimentará los buques saldrá de los pozos de Vaca Muerta y pasará primero por una planta en Neuquén, donde se separará el agua y parte de los hidrocarburos líquidos. Desde allí recorrerá 524 kilómetros hasta Sierra Grande, en la costa de Río Negro, por un gasoducto de 48 pulgadas, el de mayor diámetro del país. Los líquidos harán el mismo trayecto por un poliducto paralelo de 24 pulgadas.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que Tenaris fabricará los caños del poliducto en su planta de Valentín Alsina. La española Grupo Cuñado y la griega Corinth Pipeworks (CPW) se repartieron la provisión de los tubos del gasoducto.

En la costa, un complejo industrial completará el tratamiento del gas y recuperará etano, propano y butano, que podrán exportarse desde un muelle. Dos ductos submarinos llevarán el gas tratado hasta los buques de Wison, uno a cuatro kilómetros de la costa y el otro a cinco. A bordo, el gas se enfriará hasta volverse líquido y se almacenará en tanques hasta su carga en los metaneros que lo llevarán al exterior. Las dos unidades de Wison podrán producir en conjunto 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año.

El préstamo para arrancar

Para iniciar los trabajos en los yacimientos que abastecerán el proyecto, los socios buscarán un préstamo puente de unos US$6000 millones. Ese crédito permitiría avanzar con las primeras obras mientras JP Morgan y Santander estructuran un financiamiento de mayor escala y a más largo plazo.

YPF prevé cubrir una parte sustancial de la inversión durante la construcción mediante un esquema de project finance, en el que los ingresos de los contratos de exportación a largo plazo con compradores internacionales con grado de inversión servirán de respaldo para la deuda. Marín señaló que el consorcio también trabaja con SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación, y con Euler Hermes Aktiengesellschaft, que administra las garantías estatales alemanas de crédito a la exportación.

La apuesta de Washington

En el comunicado del 23 de septiembre sobre el Corredor Andes-Atlántico, el Departamento de Estado identificó a la estadounidense McDermott como adjudicataria de la ingeniería, la provisión de equipos, la construcción y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de gas y fraccionamiento de líquidos. Se trata de una inversión que demandará unos US$4000 millones. YPF difundió ese mismo día la propuesta del EXIM sin mencionar el contrato de McDermott. Sí informó que Pumpco, subsidiaria de MasTec (dueña del Inter de Miami), obtuvo junto con la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos el contrato para construir los ductos, por más de US$1000 millones y sujeto a la decisión final de inversión.

Fuentes del gobierno estadounidense reconocieron a LA NACION que Washington está rezagado frente a China en el financiamiento de proyectos de recursos naturales en la Argentina y en la región, especialmente en el litio.

En su informe al Congreso, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China señaló que la inversión minera china en América Latina subió de un promedio de US$3500 millones anuales en la década de 2010 a US$4200 millones en lo que va de la actual. Entre los mayores proyectos, citó la inversión de US$1700 millones de Tibet Summit Resources en dos proyectos de extracción de litio y una planta de procesamiento en la Argentina.

La comisión puso el foco en Jujuy, que en 2018 firmó un acuerdo de hermanamiento con la provincia china de Guizhou. En septiembre de 2025, ambas provincias renovaron el vínculo y ampliaron la cooperación en minería, formación técnica e investigación, entre otras áreas. Al firmar la adenda, el gobernador Carlos Sadir dijo que buscaba que la relación se fortaleciera y fuera una “puerta de acceso para otras empresas”.

Para la comisión, ahí radica parte de la influencia de Pekín en la región. “Estas relaciones sobreviven a las elecciones”, señaló sobre los vínculos que China cultiva con gobiernos provinciales y municipales.

YPF, ENI y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc— esperan firmar la decisión final de inversión el 30 de noviembre en el Palacio Libertad

El informe citó la alianza entre la estatal jujeña Jemse y el grupo chino Tsingshan para explorar litio en Olaroz. Otro caso es el de CNGR, una empresa radicada en Guizhou. En octubre, Jujuy le otorgó la aprobación ambiental para construir una planta de carbonato de litio y abrió en Palpalá un laboratorio de formación en extracción directa de litio, impulsado por Jemse y la Universidad Nacional de Jujuy.

Entre sus recomendaciones, la comisión propuso que el Tesoro estadounidense ayude a los gobiernos de la región a evaluar los riesgos económicos y de seguridad de las inversiones en infraestructura. También planteó coordinar al EXIM y a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) con otras agencias para movilizar capital estadounidense y de países socios.

Como anticipó LA NACION, la DFC, el brazo del gobierno de Estados Unidos que financia inversiones privadas para el desarrollo en el exterior, evalúa operaciones vinculadas a Vista, Pampa Energía y TGS. En las próximas semanas, el organismo podría aprobar financiamiento para proyectos en la Argentina, con operaciones que en algunos casos superarían los US$500 millones. Además, según supo este medio, en los primeros días de diciembre llegaría al país una delegación encabezada por Sarah Whitten, vicepresidenta senior y directora comercial del EXIM, entidad que no respondió la solicitud de comentario de este medio.