Asignación por hijo: cuánto se cobra y cómo se actualizarán los montos a partir de los cambios en la movilidad de las jubilaciones

El Ministerio de Capital Humano confirmó anoche que las asignaciones familiares (las prestaciones cobradas por un grupo de empleados formales y monotributistas) y también la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen desde este mes de marzo una actualización de 27,18%. Se trata del reajuste que corresponde a la aplicación de normas legales, que establecen que los importes aumentan según el índice de movilidad previsional en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo de la Anses, las prestaciones por hijo no tendrán reajuste por inflación en los próximos tres meses, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía. Pero, según lo establecido por el DNU 274 y de no mediar otra normativa, como desde julio quedará formalmente modificado el sistema de movilidad de las prestaciones previsionales, también cambiará entonces la manera en que se actualizan estos montos.

Así, los importes tendrán una próxima actualización en junio según la fórmula de movilidad de la ley 27.609 (integrada por la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos que se destinan al pago de prestaciones de la seguridad social) y, a partir de julio se actualizarían mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al menos según lo que surge del reciente DNU.

Para las asignaciones de los ocupados del sector formal de la economía, la suba de 27,18% es la primera del año, con lo cual los montos vigentes a febrero acumularon una caída de su poder de compra de casi 27% en un bimestre. En todo 2023, mientras que el IPC avanzó un 211,4%, los montos por hijo se reajustaron en un 110,9% y, así, para quienes se mantuvieron en la misma categoría del sistema (los montos varían según los ingresos familiares), la pérdida del poder de compra trepó a 32,3%. Y si se considera el período de 12 meses finalizado en febrero, la caída de la capacidad adquisitiva llegó a 44%.

Para la AUH, en cambio, hasta marzo se acumula un incremento de 154%. En enero el Gobierno dispuso duplicar la prestación, que era de $20.661 y pasó a ser de $41.322. Ahora, con la actualización de 27,18%, se ubica en $52.553 (se cobra mensualmente el 80% de esa cifra, mientras que el 20% queda sujeto a la presentación de constancias de cumplimiento de requisitos). En este caso hay una recuperación de la capacidad adquisitiva (la inflación del primer bimestre fue de 36,6%, en tanto que la del trimestre podría rondar el 55%).

Cuánto se cobra en cada caso

Los nuevos montos del salario familiar, anticipados por LA NACION a fines de febrero, fueron dispuestos por la resolución 40 de la Anses, publicada el 1° de marzo en el Boletín Oficial. Para los empleados formales son los siguientes:

1-Si el ingreso familiar no supera los $406.909, se cobra por hijo $26.277 (hasta febrero los montos eran de $319.947 y $20.661, respectivamente).

2-Si el ingreso familiar es superior a $406.909 y de hasta $596.776, se cobra por hijo $17.722 (hasta febrero, en el rango de ingresos de más de $319.947 y de hasta $469.237 se percibió $13.934).

3-Si el ingreso familiar es superior a $596.776 y de hasta $688.999, se percibirá por hijo $10.717 (hasta el mes pasado, si el ingreso era mayor a $469.237 y de hasta $541.751 se cobró $8426).

4-Finalmente, si lo percibido en el hogar es mayor a $688.999 y de hasta $2.154.806, se recibe por hijo un monto mensual de $5526 (hasta ahora, con un ingreso mayor a $541.751 y de hasta $3.960.000 la prestación era de $4345).

5-En el caso de la prestación por hijo con discapacidad, desde este mes el monto es de $85.566 (antes, $67.279) si el ingreso familiar no supera los $406.909 (antes, $319.947); $60.531 (antes, $47.594) si el ingreso familiar es de entre $406.909 y $596.776 (antes, $319.947 a $469.237), y $38.202 (antes, $30.037) si lo percibido en el hogar supera los $596.776 (antes, $469.237). Para acceder a esta prestación en particular no rige un ingreso máximo del hogar.

Para las asignaciones por hijo menor de 18 años (las correspondientes a los puntos 1, 2, 3 y 4) el ingreso total que pueden percibir mensualmente los integrantes del hogar para acceder a las prestaciones es de $2.154.806, pero, además, debe cumplirse la condición de que ninguno de los padres reciba individualmente más de $1.077.403.

Esos topes para acceder a los cobros fueron reducidos por un decreto de necesidad y urgencia en febrero último (con efecto desde ese mismo mes), ya que desde diciembre y por una decisión del gobierno anterior basada en los cambios en el impuesto a las ganancias, se habían establecido en $3.960.000 (ingreso familiar) y $1.980.000 (ingreso individual).

La condición para acceder al sistema de no superar un umbral de ingresos rige para el acceso a las prestaciones por cónyuge y por determinados eventos de la vida familiar: nacimiento, adopción y matrimonio, y para el cobro de la prestación prenatal. En cambio, como ya se explicó, no hay techo de ingresos permitidos para la asignación mensual por hijo con discapacidad ni para la ayuda escolar por hijo con discapacidad.

Para definir si corresponden las asignaciones familiares –en función de los topes vigentes, que se actualizan por ahora trimestralmente- se consideran las remuneraciones brutas y las sumas no remunerativas de los empleos dependientes, excluyendo el aguinaldo. También se suman los ingresos que eventualmente tengan los padres por alguno o algunos de los siguientes conceptos, según informa en su página la Anses: trabajo en calidad de autónomo o monotributista (se toman en cuenta las rentas de referencia), jubilación, pensión, prestación por desempleo, plan social, asignación familiar por maternidad y prestación contributiva o no contributiva de cualquier tipo.

Monotributistas

En el caso de las personas que están anotadas en el monotributo, cobran un determinado monto en concepto de asignación por hijo menor de 18 años dependiendo de la categoría en la que estén, según el siguiente esquema:

-Categorías A, B y C: $26.277.

-Categorías D y E: $17.722.

-Categorías F, G y H: $5526.

-Categorías I, J y K: no corresponde la asignación mensual por hijo menor de 18 años; sí se cobra la prestación por hijo con discapacidad.