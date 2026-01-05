Asignación Universal: cuándo cobro la AUH en enero 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para enero de 2026, en el que se detallan las fechas específicas para el cobro de diversas prestaciones sociales. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las herramientas de ayuda estatal más importantes destinada a acompañar a las familias con menores a cargo.

Todas las fechas de pago de las Asignaciones Universal por Hijo en enero 2026

En el primer mes de 2026, los beneficiarios de la AUH tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo cobro la AUH en enero 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo verán acreditados sus haberes a partir del 9 de enero, según la terminación del número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma de pagos de la AUH para el primer mes del año, establecido por el organismo previsional, es el siguiente:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la página web de la Anses, completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL y hacer clic en el botón “Consulta”. De esa forma, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro.

De cuánto es la AUH en enero 2026

Los montos de la AUH en enero 2026

En enero, los montos de la Asignación Universal por Hijo tienen un aumento del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que alcanzó el 2,5%. En ese sentido, los valores exactos que percibirán los titulares son los siguientes:

Tipo de asignación Monto Asignación Universal por Hijo $100.413,85 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $326.963,53 Asignación por Embarazo $100.413,85

Es importante recordar que el 20% del monto total de la AUH se retiene y se entrega una vez que se presenta la Libreta AUH, un requisito indispensable que acredita la asistencia escolar, los controles de salud periódicos y el cumplimiento del esquema de vacunación de los menores a cargo.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Acceder a la plataforma oficial con el número de CUIL del beneficiario y la Clave de la Seguridad Social, la cual debe estar previamente generada y activa.

Dentro de la sección “Hijos”, buscar y seleccionar la opción correspondiente a la “Libreta AUH”. Aquí, se puede consultar y verificar la información de los hijos o personas a cargo por las que se percibe la asignación.

En caso de que se necesite completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, elegir la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario en formato digital o enviarlo directamente por correo electrónico a una dirección válida.

Una vez descargado, imprimir el formulario. Es fundamenta asegurarse que la impresión se realice en una sola hoja y con una calidad óptima. Posteriormente, llevarlo al centro de salud o a la escuela, según corresponda, para que sea debidamente llenado y firmado por las autoridades pertinentes, como médicos o directivos escolares.

Con el formulario ya completo y firmado, tomar una fotografía clara y nítida del mismo. La imagen debe ser tomada sobre una superficie plana y bien iluminada para garantizar que las cuatro esquinas marcadas en negro sean perfectamente visibles y legibles. Es crucial que la foto tenga un peso inferior a 3 megabytes (MB) y esté en formato JPG para su correcta carga en el sistema.

