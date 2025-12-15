Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en enero 2026 tras el aumento confirmado

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben un reajuste en la prestación en enero de 2026, en línea con el más reciente índice de inflación.

La AUH se actualiza en un 2,47%

De esta manera, los beneficiarios de la AUH tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De cuánto es la AUH en enero 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de asignación Monto Asignación Universal por Hijo $100.413,85 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $326.963,53 Asignación por Embarazo $100.413,85

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.

Los montos de los distintos tipos de AUH en enero 2026

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH