Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en enero 2026 tras el aumento confirmado
Las cifras exactas de esta herramienta de ayuda estatal para niños y adolescentes; a quiénes les corresponde y cómo presentar la Libreta AUH
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben un reajuste en la prestación en enero de 2026, en línea con el más reciente índice de inflación.
De esta manera, los beneficiarios de la AUH tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De cuánto es la AUH en enero 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
|Tipo de asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$100.413,85
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$326.963,53
Asignación por Embarazo
$100.413,85
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- 1
Operación por US$1200 millones: como Nutrien, YPF también vendió su parte en Profertil y la mayor empresa de fertilizantes tiene nuevos dueños
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 14 de diciembre
- 3
AFA, contratos y dinero. Cómo funciona una codiciosa red de intermediarios que se esconde debajo de los negocios del fútbol
- 4
La civilización XXL, ¿qué será de los humanos?