Aumento confirmado: cuánto cobran los jubilados en enero 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones bajo la órbita de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) perciben sus haberes de enero de 2026 con un ajuste del 2,47%, un aumento que se complementa con el bono, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario.

¿Cuánto cobran los jubilados en enero 2026?

El organismo determinó el porcentaje exacto de la suba en concordancia con el registro de inflación de noviembre. Si bien el IPC marcó un 2,5%, el cálculo técnico para las actualizaciones mensuales toma los índices con dos decimales. Esta metodología arroja el 2,47% final. El ajuste alcanza al haber mínimo, a las prestaciones contributivas, a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.

Los haberes de enero llegan con el aumento del 2,47% por la inflación de noviembre y el bono de $70.000 para la mínima Andrzej Rostek - Shutterstock

La escala de haberes con las cifras finales quedó conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima : El haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, el total de bolsillo se ubica en $419.299,31 .

: El haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, . Jubilación máxima : El techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a $2.350.453,71 .

: El techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a . PUAM : El valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, la cifra final es de $349.439,45 .

: El valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, . PNC: Para casos de invalidez o vejez, el monto base es $244.509,52. Junto con el bono, el beneficiario cobra $314.509,52.

Los titulares de jubilaciones y pensiones bajo la órbita de la Anses perciben sus haberes de enero de 2026 con un ajuste del 2,47% Shutterstock

Mecanismo de aplicación del bono extraordinario

El adicional de $70.000 se acredita de manera directa junto con los haberes habituales. Su alcance cubre principalmente a quienes perciben la mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM. Para los jubilados con ingresos superiores al piso establecido, la Anses diseñó un esquema proporcional.

El sistema garantiza que ningún beneficiario cobre menos de $419.299,31, y quienes superan el haber mínimo, pero no llegan a esa cifra, reciben la diferencia necesaria para alcanzar ese tope. El cronograma de pagos respeta la terminación del Documento Nacional de Identidad y se extiende durante el mes.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.