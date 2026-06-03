Aumenta casi un 40% el monto de la Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en junio 2026

Los titulares de la Prestación Alimentar, también conocida como exTarjeta Alimentar, por el plástico distribuido al inicio del programa asistencial, tiene en el mes de junio un reajuste en los valores respecto de las cifras entregadas en los meses previos.

La Prestación Alimentar que entrega la Anses tiene una actualización del 38% ANSES

La actualización, en esta ocasión, es del 38% respecto de los valores que se entregaron en los meses anteriores y que se mantenían congelados desde junio de 2024.

De esta manera, los beneficiarios de esta ayuda estatal cuentan con nuevos montos, según la información oficial que difunde la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en junio de 2026

A continuación figuran los montos que se acreditan en la cuenta de cada titular de la prestación, de acuerdo a la terminación del DNI, en el mes de junio de 2026:

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $72.250 Familias con un hijo $72.250 Familias con dos hijos $113.299 Familias con tres o más hijos $149.425

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Quiénes acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar

La asistencia alcanza a diversos grupos que ya cuentan con apoyo estatal previo. Los padres con hijos de hasta 17 años inclusive que perciben la Asignación Universal por Hijo integran el padrón principal. Las mujeres embarazadas con tres meses de gestación bajo el régimen de la asignación por embarazo también reciben el beneficio.

El programa contempla a las personas con discapacidad que cobran la asistencia universal por hijo sin límite de edad. Las madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas forman parte del esquema de pagos de este mes. El dinero sirve para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y prohíbe de forma expresa la compra de bebidas alcohólicas con estos fondos.

La Prestación Alimentar está destinada a la compra de alimentos y bebidas STRINGER - AFP

Cómo saber si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar en junio de 2026

Para saber si a alguien le corresponde o no el pago de la Tarjeta Alimentar de mayo, se puede consultar por la fecha de cobro en el calendario de pagos que ofrece la Anses. Cabe recordar que esta prestación se paga junto a los haberes de los beneficiarios de forma automática, por lo que es necesario verificar la fecha de pago del beneficio principal para saber cuándo se cobra.