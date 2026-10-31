Aumenta el transporte público: cómo queda el boleto de colectivos y subte a partir del 1° de noviembre

Viajar en transporte público y circular por las autopistas porteñas será más caro desde el domingo 1° de noviembre. Las tarifas de los colectivos porteños, el subte y los peajes subirán un 3,9%, en el marco del esquema de actualización mensual que combina la inflación medida por el Indec.

Con la nueva actualización, el boleto mínimo de los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires pasará de $920,48 a $956,38 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. A su vez, el pasaje de subte aumentará de $1817 a $1887,86.

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán nuevos valores, mientras que las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un ajuste similar.

Desde el 1° de noviembre, los colectivos bajo jurisdicción porteña y aquellos que son provinciales aumentan su cuadro tarifario Hernan Zenteno - La Nacion

Cabe recordar que el esquema de actualización mensual que aplica el Gobierno porteño y bonaerense toma la inflación medida por el Indec y le suma un ajuste de dos puntos porcentuales. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre ―el último dato disponible― fue de 1,9%, así que el ajuste para el anteúltimo mes del año es de 3,9%.

En tanto, por el momento las líneas de colectivos de jurisdicción nacional mantienen el boleto mínimo en $742,81 para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE registrada. Por su parte, los ramales de tren que viajan por el Área Metropolitana de Buenos Aires tampoco tienen cambios en sus tarifas y cuestan entre $450 y $790, según la sección por la que se viaja.

¿Cuánto costará viajar en colectivo de CABA durante noviembre?

El incremento alcanzará a las 27 líneas de colectivos que están bajo la órbita del Gobierno porteño. Las tarifas abonadas con la tarjeta SUBE se mantendrán diferenciadas según la distancia recorrida.

Desde el 1° de noviembre, los valores serán los siguientes para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada:

De 0 a 3 kilómetros: $956,38.

De 3 a 6 kilómetros: $1062,70.

De 6 a 12 kilómetros: $1144,55.

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

En caso de no contar con una tarjeta SUBE nominada, el boleto mínimo de los colectivos porteños puede ascender hasta $1520,64.

Para quienes paguen con tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC, continuará vigente el sistema de tarifa promedio, que busca agilizar el proceso de pago. En cambio, los usuarios de SUBE seguirán abonando según el tramo recorrido.

¿Cuánto costará viajar en subte durante noviembre?

El boleto del subte también aumenta 3,9% en noviembre

En la misma línea, el boleto de subte aumentará un 3,9% desde el domingo y pasará de $1817 a $1887,86 por viaje. Para quienes no tienen la SUBE registrada, el boleto costará $2624,03.

En el caso del Premetro, el ajuste será igual, por lo que viajar por este medio de transporte saldrá $660,75 en noviembre, aunque puede ascender a $918,44 para los pasajeros que no tienen SUBE nominada.

Igualmente, se mantendrá el esquema de descuentos para pasajeros frecuentes, que contempla rebajas progresivas a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes:

Entre 1 y 20 viajes: tarifa plena.

Entre 21 y 30 viajes: descuento del 20%.

Entre 31 y 40 viajes: descuento del 30%.

Desde el viaje 41: descuento del 40%.

A su vez, continuarán vigentes los beneficios para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes.

Peajes: las nuevas tarifas de las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también se actualizarán desde el 1° de noviembre. Para los vehículos livianos que circulen en hora pico, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $7049,78.

Autopista Illia: $2930,85.

El ajuste se suma al esquema de actualizaciones mensuales aplicado por el Gobierno porteño. Desde la administración de la Ciudad sostienen que los ingresos permiten financiar tareas de mantenimiento, conservación y seguridad vial. Entre los trabajos contemplados se encuentran la repavimentación de calzadas, la mejora de la iluminación, la demarcación vial y el mantenimiento de puentes, defensas y otras estructuras.

Así quedan los peajes con la nueva actualización de noviembre

¿Cuánto costará viajar en colectivo de provincia de Buenos Aires durante noviembre?

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial tendrán un aumento desde este domingo. El boleto mínimo, correspondiente a viajes de hasta tres kilómetros, pasará a $1262,48.

El nuevo cuadro tarifario para los servicios provinciales será el siguiente para quienes tienen tarjeta SUBE registrada: