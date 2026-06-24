Aumenta otra tasa que se cobra en los pasajes aéreos y viajar por el país será más caro

Viajar en avión dentro de la Argentina será más caro desde el próximo 27 de junio. El Gobierno dispuso un aumento de la tasa de Seguridad de la Aviación que financia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un cargo que se incorpora directamente al precio de los pasajes de cabotaje.

Según establece la Resolución 565/2026, la tasa pasará de $260 a $1725 por pasajero, lo que representa un incremento del 563%. En cambio, para los vuelos regionales e internacionales, el cargo se mantendrá sin cambios en US$1,40.

La medida llega apenas un mes después de otro ajuste aplicado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el 28 de mayo, la tasa de seguridad operacional para vuelos de cabotaje pasó de $20 a $6500, mientras que para los vuelos regionales subió de US$4,42 a US$5 y para los internacionales de US$8 a US$9.

Además de estas tasas, los pasajes de cabotaje incluyen la tasa de uso de aeroestación, el IVA del 10,5% y el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya incidencia varía entre aproximadamente el 1% y el 5%, según la jurisdicción.

En los vuelos internacionales, en tanto, al valor del ticket se suman la tasa de uso de aeroestación, las de Migraciones y Aduana, la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias del 30% y el impuesto al turismo del 7%.

La suba de las tasas se produce en un contexto de encarecimiento general de los pasajes aéreos. En marzo, las aerolíneas comenzaron a trasladar a las tarifas el aumento de los costos del combustible provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En algunos casos, ese incremento quedó incorporado al precio final del pasaje y, en otros, aparece discriminado bajo el concepto de recargo por combustible.

Además, la suba del dólar oficial, que acumula más de 4% en lo que va de junio, también contribuye al encarecimiento de los tickets aéreos.

Un informe reciente de la consultora Ecosur estimó que los precios de los vuelos internacionales desde la Argentina aumentaron 15,6% en dólares entre principios de febrero y comienzos de abril de este año, tras el inicio de la guerra en Irán. El relevamiento, realizado sobre rutas de larga distancia con origen en Buenos Aires hacia Miami, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Cancún y Punta Cana, mostró que el precio promedio de los pasajes pasó de US$713 a US$824 en apenas dos meses.

El mayor incremento se registró en los vuelos a Los Ángeles, con una suba del 29%, seguido por Nueva York (23%) y Miami (17%). Las rutas hacia Punta Cana, Madrid y Cancún también mostraron aumentos, aunque de menor magnitud.

Según el estudio, el principal factor detrás de estas subas fue el fuerte encarecimiento de los combustibles. Entre principios de febrero y abril, el precio del barril de petróleo Brent pasó de US$66 a más de US$100, mientras que el combustible para aviación registró incrementos cercanos al 100%.

A ello se sumaron mayores costos operativos derivados de la necesidad de evitar espacios aéreos afectados por el conflicto, lo que obligó a algunas aerolíneas a rediseñar rutas, realizar escalas técnicas adicionales y afrontar mayores gastos de seguros en un escenario de creciente incertidumbre geopolítica.