Las aerolíneas low cost advierten por cancelaciones y pasajes más caros tras la falta de petróleo

En medio de la crisis energética desatada por la guerra en Medio Oriente y la escasez de petróleo, varias aerolíneas low cost anticipan fuertes subas en las tarifas de los pasajes y advierten por un gran número de cancelaciones de vuelos a raíz del encarecimiento del combustible.

Según precisó el director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, la crisis del combustible para aviones, desatada por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán podría afectar primero a Asia, lo que supone una preocupación por la temporada del verano boreal.

“Creo que veremos cómo las aerolíneas empiezan a reducir algunos de sus horarios a medida que nos acercamos a la temporada alta del verano, en previsión de una posible escasez de combustible”, agregó.

Aun así, Walsh estimó que la demanda se mantendrá y que los viajes continuarán, a diferencia de lo ocurrido durante el pico de la pandemia, cuando el transporte aéreo se paralizó prácticamente por completo. “La gente seguirá volando en verano y querrá disfrutar de sus vacaciones”, sostuvo.

No obstante, varias aerolíneas low cost en Europa comenzaron a manifestar su preocupación por la suba del combustible, una situación que pareciera no tener un horizonte claro, cuando todavía el estrecho de Ormuz- por donde circula más del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado- permanece cerrado.

Un avión Boeing 737-800 de Transavia, la aerolínea de bajo costo del grupo Air France-KLM (Thomas Samson/ AFP) THOMAS SAMSON - AFP

Frente a este escenario, el titular de la aerolínea Ryanair, Michael O’Leary, reparó en el desánimo de los pasajeros a la hora de viajar. “Creemos que la gente se frena a la hora de hacer sus reservas”, declaró.

Esa falta de entusiasmo afecta en primer lugar las finanzas de las aerolíneas de bajo costo, que controlan algo más de un tercio del mercado mundial, según diversos cálculos.

“Alerta de viajes: las aerolíneas están eliminando miles de vuelos en este mismo momento”, publicó por redes sociales días atrás la influencer de viajes Karen Schaler (@traveltherapy), al tiempo que recomendó “reservar temprano”.

Consultado por la AFP, el analista financiero del banco de inversiones Goodbody, Dudley Shanley, indicó que si bien “no es inusual” que las aerolíneas ajusten sus planes de vuelo en esta época del año, si el precio del combustible permanece en este nivel, “aún habrá que recortar un poco más en las aerolíneas de bajo costo”.

Bajo esta premisa, desde el sector coinciden en un punto: mientras la guerra impida la importación de petróleo desde los países del Golfo, los vuelos que antes del conflicto eran los menos rentables no podrán mantenerse del todo, empezando por los de la alta temporada de verano.

El ajuste emprendido por las empresas es más o menos fuerte e inmediato, en función de que hayan firmado o no contratos de cobertura para comprar combustible a un precio fijado de antemano.

En el caso de las compañías europeas, estas suelen hacerlo de forma más regular que las del resto del mundo. La canadiense Air Transat, especializada en turismo masivo, redujo en 6% su programa de vuelos de mayo a octubre, mientras que la tailandesa Air Asia X anunció el viernes la supresión de algunos vuelos e incluso rutas, sin aportar una cifra global.

“No estamos suprimiendo capacidad, porque creo que otros lo harán”, aseguró el director general de la húngara Wizz Air, Jozsef Varadi, citado por Aviation Week desde Berlín.

“No hace falta correr más rápido que un oso, pero sí más rápido que el tipo de al lado”, agregó luego, posiblemente en alusión a la medida adoptada por el grupo alemán Lufthansa, que recientemente confirmó la eliminación de 20.000 vuelos hasta finales de octubre, con el cierre de su filial regional CityLine.

Agencias Reuters y AFP