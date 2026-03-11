Aerolíneas Argentinas aplica un aumento extraordinario en los pasajes por la suba del petróleo

Los efectos concretos del conflicto en Medio Oriente sobre la Argentina ya se empezaron a notar. Desde este mediodía, Aerolíneas Argentinas aplicará un aumento extraordinario en el valor de sus pasajes para cubrir el aumento de costos que enfrenta por la suba del combustible que utilizan sus aviones. Ese incremento está, a su vez, relacionado con la escalada del precio del crudo, que trepó 24% desde fines de febrero.

“A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, explicó la empresa.

La influencia de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo es una carta conocida Getty Images

“La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”, completó.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, según el destino. Para los vuelos de cabotaje, el cargo a aplicar será de $7500 por tramo.

La empresa dijo que continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros.

Air New Zealand ya aplicó incrementos en sus pasajes

La decisión de la línea aérea de bandera está en sintonía con lo que están haciendo otras empresas desde comienzos de marzo. Las compañías norteamericanas aplicaron dos subas de US$50 en el recargo identificado como YR dentro de los tickets aéreos, que las firmas utilizan para cubrir costos operativos como combustible, seguros o seguridad.

Las europeas también aplican cargos por combustible y, ante el nuevo escenario, analizaban incrementarlos o incluso sumar un recargo adicional vinculado al conflicto bélico.

En la región Asia-Pacífico, Qantas, Air India y Cathay Pacific anunciaron que subieron tarifas —o que lo harán en los próximos días— para compensar el fuerte aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente.

En la región Asia-Pacífico, Qantas, Air India y Cathay Pacific anunciaron que subieron tarifas YouTube

Air New Zealand ya aplicó incrementos en sus pasajes y Vietnam Airlines incluso pidió ayuda al gobierno para afrontar el encarecimiento del combustible. Es probable que más aerolíneas adopten medidas similares en los próximos días.

El valor del crudo está directamente relacionado con el conflicto bélico. Hoy, la tensión militar en el Golfo Pérsico volvió a sacudir al mercado energético mundial.

Estados Unidos informó que destruyó al menos 16 embarcaciones iraníes que, según sus autoridades, estaban preparadas para colocar minas en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio global de petróleo.

EE.UU. atacó buques minadores mientras Trump advierte a Irán por el Estrecho de Ormuz

El incidente se produjo en medio de una escalada del conflicto entre Washington, Israel y Teherán, que en los últimos días también incluyó ataques a barcos comerciales y amenazas iraníes de bloquear el tránsito de crudo por la zona.

El estrecho de Ormuz es un punto crítico para el sistema energético mundial: por allí circula cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo. Cualquier amenaza a la navegación —desde ataques a buques hasta la posibilidad de minas navales— dispara la preocupación en los mercados porque podría interrumpir el flujo de crudo desde los grandes productores del Golfo hacia Asia, Europa y Estados Unidos.

En ese contexto, los precios del petróleo reaccionaron con fuertes subas. La incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas, sumada a los ataques a buques y a la posibilidad de que Irán intente restringir el paso de petroleros, generó temor a un shock de oferta. Incluso algunos países comenzaron a evaluar la liberación de reservas estratégicas para amortiguar el impacto de la crisis en los mercados energéticos globales.