Aumento a las Fuerzas Armadas: de cuánto es el ajuste en los salarios a partir de septiembre 2026

El personal que se desempeña dentro de las Fuerzas Armadas tiene en septiembre y hasta fin de año incrementos mensuales producto de la más reciente resolución oficial, que actualiza los salarios del sector en todas sus categorías.

Las cifras para los distintos cargos de las FF. AA. Mauro V. Rizzi

De acuerdo al anticipo oficial, el incremento de septiembre corresponde al 6,9%, y se extiende a a todo el personal de las Fuerzas Armadas, sin distinción de grado ni jerarquía.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en septiembre de 2026

A continuación figura el cálculo estimado de LA NACION, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el noveno mes del año.

Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.603.781 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.213.781 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.928.071 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.564.733 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.229.912 Mayor, Capitán de Corbeta $1.756.798 Capitán, Teniente de Navío $1.454.977 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.294.116 Teniente, Teniente de Corbeta $1.166.689 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $1.056.639 Suboficial Mayor $1.801.887 Suboficial Principal $1.597.415 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.416.131 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.245.646 Sargento, Cabo Principal $1.118.305 Cabo Primero $1.003.616 Cabo, Cabo Segundo $928.903 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $846.104 Voluntario 2da., Marinero 2da. $782.991

Estos son los montos de septiembre para los miembros de las Fuerzas Armadas LUIS ROBAYO - AFP

Para este incremento, las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.

Con esta suba queda sin efecto la entrega del bono extraordinario, que se otorgó el mes pasado. En esa ocasión, y a través del Decreto 695/2026 se entregó por única vez una suma remunerativa de $50.000 al personal de las Fuerzas Armadas.

“Otórgase al personal militar en actividad de las Fuerzas Aramadas, al personal en actividad de la Policía de establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez y de percepción única por persona de $50.000, a abonarse con los haberes del mes de agosto de 2026″, indicaba la normativa al respecto.

De cuánto es el aumento hasta fin de año

Según se detalló, las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026.

De acuerdo a la información oficial, el aumento, que alcanza también a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a finales de este año. Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.