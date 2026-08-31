El Gobierno destinará más de $50.000 millones mensuales para aumentar el sueldo de las Fuerzas de Seguridad y las FF.AA.

El Gobierno anunció un aumento salarial para los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Armadas, desagregado según funciones y destinos de trabajo. Para ello, se destinarán más de $50.000 millones mensuales.

Por un lado, según se detalló, las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento desagregado será del 6,9% desde el 1.° de septiembre y alcanzará a todo el personal sin distinción de grado ni jerarquía.

El aumento, que alcanza también a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a finales de este año. Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

Milei, junta a las autoridades de la Policía Federal

Por su parte, para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico desde septiembre, junto con la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones. La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Servicio Penitenciario Federal (SPF) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

De acuerdo a los argumentos expuestos por el Gobierno para otorgar estos incrementos, “se busca corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales. También contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica”.

En GNA, por ejemplo, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. Alcanza a 3510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Los gendarmes también tendrán un aumento Prensa Gendarmería Nacional

En la PNA, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de alto riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el suplemento zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementa en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en tanto, se crea una bonificación por destino de alta complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el Servicio Penitenciario Federal, se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales, mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los cadetes de primer año y los aspirantes.

Asimismo, por decisión del presidente Javier Milei, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.