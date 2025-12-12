Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026 con el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, cuyos pagos dependen de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en enero de 2026 un incremento del 2,47%. A esta actualización se añade el bono previsional, que varía según el nivel de haberes.

Los haberes previsionales aumentan un 2,47% Shutterstock

Así, en el primer mes del año, los jubilados y pensionados de Anses tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026

Los montos actualizados para el mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Jubilación máxima: $2.350.453,71

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

Los montos de las distintas jubilaciones en enero de 2026

Cómo es la entrega del bono a jubilados en enero de 2026

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $419.299,31.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.