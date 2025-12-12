Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026 con el aumento confirmado
Cuáles son las cifras que reciben los jubilados, junto con el bono; por qué el porcentaje es más bajo que el registro de IPC de noviembre
- 3 minutos de lectura'
Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, cuyos pagos dependen de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en enero de 2026 un incremento del 2,47%. A esta actualización se añade el bono previsional, que varía según el nivel de haberes.
Así, en el primer mes del año, los jubilados y pensionados de Anses tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026
Los montos actualizados para el mes son los siguientes:
- Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31
- Jubilación máxima: $2.350.453,71
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52
Cómo es la entrega del bono a jubilados en enero de 2026
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $419.299,31.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
