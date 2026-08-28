Aumentos de septiembre: cuánto subirán el transporte, las prepagas, los colegios y los alquileres

Septiembre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. El transporte público tendrá incrementos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, las cuotas de las prepagas subirán en promedio un 2,1%, los colegios privados actualizarán sus aranceles y la tarifa de agua aumentará un 2,37%.

A estas subas se suman los ajustes previstos en algunos contratos de alquiler y el incremento de los salarios del personal de casas particulares. En electricidad y gas, en tanto, todavía resta conocer los nuevos cuadros tarifarios.

Transporte

Desde el 1° de septiembre, el boleto de tren aumentará un 7%. Con la tarjeta SUBE registrada, la tarifa mínima será de $450 para los viajes de hasta 3 kilómetros. Para los recorridos de entre 3 y 12 kilómetros, el boleto costará $640, mientras que para los trayectos más largos llegará a $790.

Por el momento, no están previstas modificaciones en las tarifas de los colectivos que dependen del Gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos tendrán un aumento del 4,7%. El boleto mínimo pasará a costar $1268,20 con la SUBE registrada y $2536,39 con la tarjeta sin registrar. Para quienes cuentan con tarifa social, el mínimo será de $608,74.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, colectivos, subte y peajes tendrán una actualización del 4,1%. El boleto mínimo de colectivo pasará a $887,99, mientras que el pasaje de subte costará $1753.

En hora pico, los automovilistas pagarán $6671,74 en los peajes de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2773,69 en la autopista Illia.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en septiembre un aumento promedio del 2,1%, en línea con la inflación registrada en julio.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en septiembre un aumento promedio del 2,1% Shutterstock - Shutterstock

El incremento se sumará a las distintas actualizaciones que las empresas vienen aplicando durante el año y tendrá impacto tanto en las cuotas de los afiliados particulares como en aquellos que derivan sus aportes de la seguridad social.

Colegios privados

Los aranceles de los colegios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrán una nueva actualización desde septiembre.

De acuerdo con la escala autorizada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), los aumentos se ubicarán entre el 2% y el 4,2% para las instituciones que reciben aporte estatal, que representan cerca del 70% del total.

En la ciudad de Buenos Aires, el incremento autorizado será del 4,2%. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación aprobó a fines de julio una suba del 2,5% para septiembre.

Según explicó Aiepa, los aumentos se suman a los autorizados previamente y buscan cubrir parte del incremento de los costos de funcionamiento de las instituciones.

Luz, gas y agua

En los próximos días se esperan los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los porcentajes de actualización de las tarifas de electricidad y gas todavía no fueron definidos.

En el caso del agua, en cambio, ya está confirmado el aumento. La tarifa de AySA para los usuarios del AMBA subirá un 2,37% en septiembre, de acuerdo con la Resolución ERAS N° 24/26 publicada en el Boletín Oficial.

Con la actualización, se proyecta una factura media mensual de $36.790,85 sin impuestos para los usuarios residenciales que cuentan con los servicios de agua y cloaca.

Alquileres

En el mercado inmobiliario conviven actualmente distintos tipos de contratos, según la fecha en que fueron firmados y las condiciones de actualización establecidas en cada caso.

Para los contratos con actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado desde junio es del 6,24%.

Por ejemplo, un alquiler que costaba $700.000 pasará a costar $743.650 en septiembre después de aplicar el ajuste.

Personal doméstico

Los salarios del personal de casas particulares también tendrán una actualización del 1,8% en septiembre.

Para quienes realizan tareas generales, el valor de la hora será de $3871,87 con retiro y de $4144,32 sin retiro.

Para una jornada laboral completa, el salario mensual quedará en $475.001,19 para quienes trabajan con retiro y en $523.998,96 para quienes lo hacen sin retiro.