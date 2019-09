Aún van pocos minutos para analizar el partido

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 19:12

El día parecía arrancar mal para funcionarios y banqueros mirando las pantallas de lo que se llama "pre mercado": en las del Banco Nación y de otras entidades el dólar al público cotizaba en $63, un peso arriba del viernes, cuando se esperaba que las restricciones en el mercado cambiario impuestas el fin de semana deberían al menos evitar un alza. El efecto buscado llegó hacia la mitad de la rueda y se profundizó al final, tanto en los precios al público como en el nivel mayorista, el que miran los que miran las cuentas del país.

Era lo que esperaba escuchar el Gobierno, empezando por el presidente Mauricio Macri, que ya en la reunión de Gabinete matutina se mostró más optimista que en los últimos días. ¿Se puede hablar de triunfo? Claramente no, y los expertos citan varias razones, a saber:

El hecho de que ayer fue feriado en Estados Unidos le quitó al mercado local una referencia fundamental tanto para el mercado cambiario como para el bursátil. De allí que, coinciden todos los observadores (incluso en el Ministerio de Hacienda), para tener una evaluación certera de cómo reaccionan los mercados habrá que esperar a mañana, "cuando estén todos los jugadores en la cancha", como reseñó un agudo observador de la City con indudable pasión futbolera. Lo de hoy, en esa visión, fue solo un precalentamiento o apenas unos minutos del partido.

Así, el volumen de operaciones con dólares fue de cerca de 85 millones de dólares, algo más del 10% de un día normal (el viernes había sido de US$729 millones).

Con las restricciones cambiarias funcionando a pleno en el mercado local, desaparecieron los grandes operadores, mientras la oferta se alimentó un poco más al reducirse al 4% (del 5% que regía hasta ahora) el porcentaje de dólares que los bancos pueden mantener en su patrimonio, lo que los obligó a liquidar divisas.

En este escenario, después de aquella preapertura en alza las cotizaciones del dólar cayeron casi 6% respecto del viernes en los dos segmentos: de 62,03 a 58,41 pesos a nivel minorista, y de 59,51 a 56 pesos en el mayorista.

Con un detalle no menor: al no estar la referencia de Wall Street, también fueron reducidas las operaciones de contado con liquidación (sólo se pactaron en el mercado local, contra títulos y acciones en pesos), que será a partir de ahora la referencia real del tipo de cambio, según coinciden los analistas. En el peor momento de la rueda el precio equivalente del dólar estaba en $65, y terminó al cierre en $60.

"La brecha entre el 'contado con liqui' y el mayorista está en torno del 10%, un nivel lógico, similar al que estaba en los primeros tiempos del cepo kirchnerista", apunta Santiago López Alfaro, director de Delphos Investment.

El experto coincide con la proyección que hizo el domingo el ministro Lacunza, en cuanto a que el dólar podría seguir cotizando en estos niveles de aquí en adelante. "Es que pusieron un férreo control de capitales en una economía en recesión y atravesada por la desconfianza. No habrá mucha demanda de importadores, las personas jurídicas deben pedir autorización para comprar y los individuos no tienen un mango", razonó con crudeza, pese a lo cual admitió que, en el contexto de crisis financiera actual, el Gobierno estaba obligado a tomar las medidas que tomó. Es más, "debería haberlo hecho antes", agrega.

Esa visión, compartida por varios colegas, incluso va un paso más allá: la primera medida debía haber sido este o alguna variante de control de capitales. "No te alcanzan los dólares para pagar, lo primero que deberías hacer es frenar la sangría. Muchos países aplican este tipo de límites aún en condiciones normales. Y si no era suficiente, entonces sí aplicar alguna reprogramación de deudas, no al revés, porque la Argentina no puede darse el lujo de volver a nada parecido a un default. Pero bueno, ya está", expresaba su resignación el hombre de la City.

El canal de contado con liquidación, que desde el martes operará a pleno, también tiene algunas restricciones: los bancos y las casas de cambio solo pueden operar con cuentas de terceros, no con las propias, lo que al menos hasta ahora está reservado a las sociedades de Bolsa.

En este contexto, es lógico que hoy el Banco Central no haya tenido que intervenir en el mercado vendiendo reservas, luego de haber atravesado la semana pasada con ventas cercanas a 400 millones de dólares varios días. La baja de esos activos en 954 millones de dólares respecto del viernes (las reservas quedaron hoy en 53.144 millones de dólares, 1,8% por debajo del último cierre) fue causada "casi en su totalidad por billetes transferidos a los bancos en forma precautoria para atender la eventual demanda que hubiera de billetes físicos en sus sucursales", según comunicó hace minutos el BCRA.