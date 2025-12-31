Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 31 de diciembre
La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el martes, debido a que no hay operatoria de los bancos; cómo se comportan las criptomonedas hoy
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1430,00Venta$1480,00
Dólar blue
Compra$1510,00Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1924,0
Dólar CCL
Venta$1521,34
Dólar MEP
Venta$1480,74
Dólar mayorista
Venta$1457,00
Euro
Compra$1660,00Venta$1760,00
Cómo es el programa monetario del BCRA para 2026
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario, enfocado en dos ítems:
- Régimen de flotación entre bandas: a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).
- Programa de compra de reservas preanunciada: a partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
De cuánto fue la inflación de noviembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de noviembre fue del 2,5%. Tal como ocurrió en septiembre y octubre, este es el tercer mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los de servicios como agua, gas, electricidad y vivienda; transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
El martes, la divisa minorista cerró a $1430 para la compra y a $1480 para la venta.
- 1
Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento
- 2
Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas
- 3
Similar al Caribe: la playa argentina con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”
- 4
Una resolución histórica cambió el destino de un pueblo en Formosa