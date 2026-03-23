Aunque cae el petróleo, las naftas no bajarán en la Argentina

La caída del 9% en el precio internacional del barril de petróleo, impulsada por una aparente tregua en el conflicto de Medio Oriente, trae alivio a las refinadoras locales, pero no se traducirá en una baja inmediata en los surtidores. Los precios locales de la nafta y el gasoil aún reflejan un valor del barril en torno a los US$78, mientras que su cotización internacional ronda los US$100.

En el último mes, la nafta y el gasoil aumentaron alrededor del 19% en la Ciudad de Buenos Aires , donde los precios son más bajos debido a la mayor competencia entre estaciones de servicio y una menor carga impositiva. El litro de nafta súper promedia los $1912, la premium llega a $2090, el gasoil a $1960 y el gasoil premium a $2162.

En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 22% , mientras que el Brent avanzó un 69%.

Debido a los daños que hubo en la infraestructura petrolera y gasífera de los países de Medio Oriente, las empresas y los analistas internacionales creen que llevará tiempo volver a los niveles de producción previo al conflicto.

El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, señaló que al menos 40 instalaciones energéticas en nueve países de la región sufrieron daños “graves o muy graves” desde el inicio de la guerra con Irán.

En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 22%, mientras que el Brent avanzó un 69% Hernan Zenteno - La Nacion

Por su parte, Saad al-Kaabi, CEO de QatarEnergy —la mayor productora de gas natural licuado (GNL) del mundo—dijo que fue dañado el 17% de sus instalaciones, por lo cual la reparación les llevará entre tres a cinco años, explicó en una entrevista con la agencia Reuters.

El alza del petróleo en el último mes respondió exclusivamente a la tensión geopolítica. Si se analizan solo los fundamentos del mercado, la oferta global superaba a la demanda, y por eso las proyecciones de principios de año ubicaban al Brent en torno a los US$60. El mundo produce alrededor de 105 millones de barriles diarios, y cerca del 20% de ese volumen —unos 21 millones de barriles por día— atravesaban el estrecho de Ormuz.

Con el cese del conflicto, el precio no volvería a los US$60, aunque sí se espera que se ubique por debajo de los US$100 donde cotiza desde hace varios días.

El mercado local de combustibles está dominado por cuatro grandes empresas: YPF concentra el 55% del despacho, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%). Dado el peso decisivo de la petrolera de control estatal, el resto del sector prefiere esperar su movimiento antes de actualizar precios. YPF no es solo una empresa: es el termómetro y el regulador informal del mercado.

Desde el 1 de marzo, cuando la escalada de tensiones en Medio Oriente aceleró el alza del crudo, las refinadoras venden nafta y gasoil por debajo de sus costos. Según fuentes sectoriales que hablaron en reserva, hoy compran el barril a no menos de US$94 y lo venden un 20% más barato.

La aparente tregua en Medio Oriente desinfló el Brent, que ya cotiza por debajo de los US$100 Hernan Zenteno - La Nacion

Ese desfasaje tiene una explicación concreta: la política de precios vigente desde que el gobierno de Javier Milei liberó el mercado de combustibles fija el valor local del barril por paridad de exportación —el Brent con un descuento del 8% por retenciones, menos los costos de flete—. Un mecanismo que funciona bien en tiempos de estabilidad, pero que se convierte en un torniquete cuando el crudo sube a la velocidad de una crisis.

La Argentina produce 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales destina 570.400 al mercado doméstico y exporta el resto. Esa posición exportadora convierte la crisis en una oportunidad de ingresos para el país, pero genera al mismo tiempo una tensión interna: cuanto más alto el precio internacional, más costoso resulta sostener un precio local subsidiado de facto.

Por el estrecho de Ormuz, de apenas de 35 kilómetros —menos que la distancia entre Buenos Aires y Colonia—, circulaban las exportaciones de Arabia Saudita (7,2 millones de barriles diarios), Emiratos Árabes Unidos (4,4 millones), Irak (3,6 millones), Kuwait (2,3 millones), Irán (2,1 millones), Qatar (1,2 millones) y Bahréin (200.000).