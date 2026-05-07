Del garage al arancel cero: la pyme entrerriana que entró con la primera miel argentina libre de impuestos en Europa

El primer contenedor de miel argentina que salió a Europa sin pagar el histórico arancel del 17,3% surgió casi de casualidad. Mientras cruzaba el Atlántico, coincidió con la entrada en vigencia del nuevo esquema comercial derivado del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Eran 22.000 kilos de miel procesada en Concordia, Entre Ríos, por Apícola Danangie, una pyme familiar que hace más de tres décadas comenzó con unas pocas colmenas en un garage y hoy exporta unas 3200 toneladas anuales.

Fernando Vairolatti (44) ingeniero agrónomo y socio de la empresa junto a su esposa, Angie Dambros, reconoce que todo el proceso y la noticia se dio en un perfecto timing. No obstante, agrega que detrás de esa coincidencia hay una historia larga de integración productiva a nivel nacional, apuesta exportadora y construcción de confianza con compradores europeos.

Apícola Danangie nació en 1991. El fundador fue Daniel Dambros, suegro de Fernando, que arrancó “haciendo producción de polen con unas pocas colmenas” en Concordia. Como muchas historias del interior argentino, relató, empezó a una escala mínima y creció de manera artesanal, acumulando oficios y estructuras alrededor de una actividad que en Entre Ríos tiene tradición.

El envío de una pyme de Concordia se convirtió en el primero en entrar a Europa sin pagar el histórico impuesto del 17,3%

Sin quererlo, esta semana fueron protagonistas al concretar el primer embarque de miel a Europa con arancel cero, a partir del acuerdo comercial. “Ese fue el primer contenedor que entró bajo el nuevo esquema. Nosotros mandamos seis o siete contenedores semanales a Europa. Ese embarque ya estaba viajando y justo coincidió con la eliminación de los aranceles. Fueron 22.000 kilos. Nosotros elegimos trabajar con pocos clientes y crecer en volumen con ellos, sin diversificar tanto. Con todos trabajamos con mucha confianza. Muchas veces nos pagan los contenedores antes de que salgan", detalló.

El empresario contó que hoy la firma le da trabajo a una centena de familias en esa región. Treinta y cinco años después de aquella experiencia familiar se transformó en una empresa integral que produce miel, fabrica colmenas, tiene montes y aserraderos propios para generar la madera, procesa el producto en su planta exportadora y hasta cuenta con logística propia para mover los contenedores al puerto.

“Tratamos de cerrar todo el ciclo”, resumió Vairolatti. La empresa realiza trashumancia apícola —movimiento de colmenas por distintas regiones del país según las floraciones— y emplea de manera directa e indirecta a unas 100 familias durante todo el año. “Eso también es un orgullo, porque somos una pyme consolidada”, narró.

La firma concretó el primer envío de miel argentina a Europa sin aranceles

La clave del crecimiento estuvo en entender una particularidad de la miel de la región. La cuenca del río Uruguay produce una miel con niveles de humedad superiores a los habituales. Eso complicaba su comercialización internacional. La solución fue invertir en homogenización, un proceso que permite estabilizar parámetros como humedad, color o HMF para garantizar que cada contenedor salga con características uniformes. “Todo lo que exporta Apícola Danangie es miel homogeneizada al exterior. Era la única forma de colocarla en el mundo; entonces decidimos exportarla nosotros mismos”, describió. La apuesta de inversión de los emprendedores funcionó y hoy son proveedores de importantes firmas.

Vairolatti recordó que la Argentina se consolidó entre los principales exportadores globales de miel y la firma entrerriana quedó posicionada dentro del lote de empresas más importantes del sector. El país produce actualmente unas 90.000 toneladas anuales y exporta la mayor parte porque el consumo interno es bajo. Hace ocho años producía 60.000 toneladas. Del total de la producción nacional se envían entre 45 y 50.000 toneladas a Estados Unidos, que demanda miel clara. “Ese crecimiento productivo se dio por el aumento de productores y de colmenas. La Argentina tiene un estatus afuera muy bueno en calidad, cantidad y volumen”, agregó.

Apícola Danangie, una pyme familiar de Entre Ríos, quedó en la historia al concretar el primer embarque argentino bajo el nuevo esquema comercial

Europa es el principal destino para ese producto. En rigor, Alemania lidera la demanda y luego aparecen otros mercados como Reino Unido. “El consumo per cápita alemán es enorme, creo que unos cinco kilos por año”, subrayó. Allí, la miel argentina logró construir reputación incluso con una desventaja arancelaria considerable.

“Europa nos seguía comprando aun pagando el 17,3% porque la calidad argentina es muy buena. O sea, pagando más caro. Ahora, sin ese arancel, seguramente los próximos negocios van a ser más competitivos”, señaló. La miel oscura la pagan menos en Estados Unidos que en Europa, es por eso que este producto termina yendo al mercado europeo, donde sí tiene alta aceptación.

La firma produce, procesa y exporta desde Concordia y ya trabaja con compradores de primer nivel internacional

El principal competidor en Europa es Ucrania, que produce unas 70.000 toneladas de miel y hace diez años prácticamente no exportaba a Europa. Según ellos, dijo, antes vendían todo a Rusia. “La calidad que tienen es diferente. Ellos tienen un arancel casi cero para entrar a la Comunidad Europea, versus nosotros que teníamos el 17,3%", destacó.

El arancel había que negociarlo país por país o bloque por bloque para tratar de reducirlo. “Nosotros nunca tuvimos la voluntad política para hacerlo. Ahí el Mercosur también nos complicó mucho. Ucrania, por ejemplo, sí negoció en su momento y eso le dio ventaja para crecer. Ellos tienen mucha miel de girasol, más barata, más de corte. Nosotros competíamos pagando un arancel enorme y aun así nos elegían”, resaltó.

Por eso, la eliminación del gravamen abre una expectativa concreta de mejora competitiva para el sector. El empresario aclaró que el arancel lo pagaba el importador europeo y no impactaba directamente sobre el valor de exportación, hoy cercano a los 2700 dólares por tonelada. Pero considera que el nuevo escenario puede traducirse en mejores negocios y precios más firmes. “El arancel representaba muchísimo respecto de ese valor. El próximo paso es ser más competitivos en las ventas”, precisó.

Con 22.000 kilos embarcados y seis contenedores semanales rumbo al exterior, Apícola Danangie quedó en el centro de la escena

La relación comercial construida por la empresa entrerriana explica parte de esa confianza. Según dijo, Danangie eligió trabajar con pocos clientes y crecer en volumen con ellos, priorizando vínculos de largo plazo. “Europa es mucho más exigente que Estados Unidos. Por eso el 60% de la miel argentina termina yendo allá, por los estándares. Lo más complicado son las trazas químicas. Hoy buscan muchísimo glifosato. Estados Unidos, por ejemplo, no lo controla igual que Europa“, contó.

No obstante, el vínculo que se va gestando con el paso de los años va más allá del comercial. “Es una relación como la de un kiosquero de barrio, pero llevada a un cliente de Suiza que después le vende nuestra miel a Toblerone. Para nosotros eso es un orgullo enorme“, sintetizó.