Avanza la redacción de un manual para estudiantes escrito por Milei y Sturzenegger

El presidente Javier Milei reveló tiempo atrás que, junto al ministro Federico Sturzenegger —a quien suele apodar “el Coloso”—, dedican sus “ratos libres” a la redacción de un nuevo texto de economía introductoria.

La obra, titulada Economía I, busca mostrar, según explicó en una entrevista con Luis Majul, “cómo es el enfoque con el que nosotros trabajamos” y abordará nuevas teorías sobre el ajuste —“la motosierra”— y el impacto de sus políticas.

El proyecto avanza según los tiempos que permite la gestión. De acuerdo con fuentes cercanas a Sturzenegger, no recorre todos los contenidos de su libro Principios de Economía, escrito junto a su par académica de la Universidad de San Andrés Gabriela Ertola Navajas, sino que propone “una discusión un poco más elaborada de algunos temas”.

Se diferencia de libros previos de divulgación del Presidente —entre ellos, Política económica contrarreloj, en coautoría con Diego Giacomini— y de otros trabajos académicos de Sturzenegger, como Advanced Macroeconomics: an easy guide, escrito junto a Andrés Velasco -exministro de Hacienda de Michelle Bachelet y actual decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE)- y a Filipe Campante, profesor distinguido Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

El proyecto editorial busca formalizar el marco teórico que el Gobierno sostiene haber desarrollado a partir de su experiencia de gestión. Milei afirmó que desde el Ejecutivo tiene “conciencia de lo que hemos hecho” y sostuvo que el texto será “una revolución con respecto al manual convencional de economía uno, o sea, el introductorio”.

En la misma línea, añadió: “Sabemos que estamos reescribiendo páginas de teoría y aplicación económica”, al subrayar que el planteo se apoya en “un armado de una construcción teórica que no es convencional”.

El manual se inscribe dentro de la “batalla cultural” que Milei plantea desde antes de su llegada a la Casa Rosada, uno de los ejes de su discurso público. Bajo esa premisa, el Presidente cuestiona las corrientes predominantes en las universidades y en la formación económica tradicional. Presenta este tipo de iniciativas como parte de una discusión más amplia sobre la orientación teórica desde la cual se analizan la economía y el rol del Estado.

El libro se suma a otro trabajo impulsado por el mandatario y orientado a trasladar al plano académico los fundamentos conceptuales de su programa económico. Milei terminó de escribir un paper junto a Demian Reidel, que se incorpora a sus trabajos de reflexión económica y evalúa a qué journal o revista especializada enviarlo para su eventual publicación.

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

La formación de los economistas en la Argentina ha estado tradicionalmente relacionada con la bibliografía internacional, con manuales como los de Samuelson-Nordhaus, Mochón-Becker o los clásicos de “Macroeconomía” de Dornbusch-Fischer y Krugman-Wells como textos de referencia para generaciones de estudiantes. Si bien estas obras resultan fundamentales para comprender los principios universales, su principal limitación es la escasa atención a las particularidades de la realidad local.

Esa brecha comenzó a cerrarse con la aparición de Macroeconomía argentina: manual para (tratar de) comprender el país, de Lucas Llach y Miguel Braun, una obra que aportó una perspectiva local al aplicar los conceptos macroeconómicos a la historia y la coyuntura argentinas, y que pasó a ocupar un lugar relevante en la formación de los estudiantes.

El impacto que pueda tener el texto en el ámbito académico y su circulación dentro del sistema universitario dependerán de factores que aún no están definidos. Entre ellos, los plazos de publicación y su eventual adopción como material de referencia. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la editorial, el formato ni la fecha de salida del libro.