Qué tiene en mente el presidente Milei para la economía que viene

Cae el sol en la Quinta de Olivos. El calor arrecia y en la oficina presidencial el aire acondicionado da respiro a jornadas de temperaturas agobiantes. Hay un silencio propio de fin de año. El Presidente, enfundado en su traje de YPF, está sentado con un té en mano y de fondo una foto y un cuadro que lo marcaron. Sus brazos extendidos y su cabeza apoyada contra el muro de los lamentos con la kipá puesta y en ella su nombre escrito en hebreo.

“Es el símbolo de reverencia a Dios y nos recuerda que hay un poder superior”, resumirá a su interlocutor. En las dos imágenes se lo ve en una actitud similar. Se trata de sus dos últimas visitas a Israel. Detrás de su escritorio también aparece un cuadro con la puerta de Jerusalén.

El presidente Javier Milei combina por estos días la idea de balance de sus primeros dos años con un anticipo de lo que viene. “Hemos cumplido todas las promesas de campaña”, disparó en su saludo de año nuevo a través de sus redes sociales. Lo hizo pocos días después de haber terminado un paper sobre lo que supone para él “un debate inválido sobre la neutralidad del dinero” que escribió entre nochebuena y Navidad para un futuro libro de Adrián Ravier, director académico de la Fundación Faro, economista y diputado electo por La Libertad Avanza.

Pese a seguir con su lógica de libertario anarcocapitalista asegura en privado haber aprendido de las restricciones propias de quien ejerce el poder. “Primero como diputado y ahora ni que hablar como presidente de la Nación. La toma de decisiones supone un mundo de restricciones que quedan muy lejos para aquellos que opinan desde afuera de la cancha y están a kilómetros de la silla eléctrica del poder. Ellos nunca serán parte de la solución”, sostuvo. Y agregó risueño que por ello su frase del 2026 es “no odiamos lo suficiente a los economistas. Desde la tribuna todos son cracks pero el tema es implementar las reformas de fondo que este país necesita en lugar de criticarlas”, agregó. Lejos está de desvelarlo el inicio del esquema de las bandas cambiarias que comenzaron a moverse ayer en función de la inflación pasada, por lo que se ajustan a un ritmo del 2,5% en lugar del 1% anterior.

Suele comentar por estos días una anécdota del doctor Juan Carlos De Pablo, quien afirma que “en la Argentina no puede entender cómo quienes manejan el país, la economía y el Central no se infartan todos los días”. El comienzo del 2026 lo encuentra bastante confiado para seguir adelante con lo que define como su plan. Lo encuadra en siete puntos principales: presupuesto, inocencia fiscal, modernización laboral, ley de glaciares, reforma tributaria y código penal.

Los dos primeros ya tienen literalmente su tilde y aparecieron en el Boletín Oficial del primer día hábil del año. El presupuesto incluye el gasto de US$101.800 millones, prevé una expansión de la economía (PIB) del 5% y una tasa de inflación anual del 10,1%. El proyecto de ley también estima un superávit presupuestario primario equivalente al 1,2% del producto bruto interno.

El resultado de la votación en el Senado fue de 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención, luego de haber obtenido previamente la sanción en la Cámara de Diputados. El último presupuesto aprobado por el Congreso había sido el previsto para el 2023.

En paralelo, el Gobierno promulgó también la Ley de Inocencia Fiscal, también conocida como Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario. La norma busca incentivar el uso de ahorros en dólares que se encuentran fuera del sistema formal, mediante su depósito en entidades bancarias. El principio central de la ley es que el contribuyente sea considerado cumplidor, salvo que existan pruebas en su contra. No obstante, la normativa no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La mirada del Presidente se centra en dos ejes: coyuntura y crecimiento. Para los que activará tres motores, grafica. “Lo primero es la estabilidad y el orden. Porque sin orden no hay progreso. En este punto se encuadra el código penal”, señaló. En el Gobierno hablan de tolerancia cero basada en tres componentes centrales: agravamiento de las penas, la imprescriptibilidad de los delitos aberrantes y el cumplimento efectivo de la pena. La reforma propone que delitos graves como homicidios, trata de personas, contra la integridad sexual, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad no prescriban; así también aquellos relacionados al terrorismo o su financiamiento. De la misma forma establece el endurecimiento de penas para delitos cotidianos como hurtos o el robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias o delitos viales.

La relación con la economía

“La inflación tenderá a cero y tal como venimos explicando desde antes de arrancar el gobierno, es un fenómeno monetario. Claro está todavía hay rezagos de los controles de precios y de capitales que ya estamos limpiando y la emisión récord de la que veníamos. El kirchnerismo emitió 28 puntos del PBI y Sergio Massa trece”, afirmó.

En ese sentido vuelve sobre su tesis respecto de lo que el riesgo político supuso a su plan. Según la interpretación que hacen en la quinta de Olivos fue consecuencia del triunfo político de mayo del 2025 en la ciudad de Buenos Aires lo que vino después. “Recibimos un torpedo tras otro, la política intentó romper todo, pero es imposible no recordar que cuando asumimos la tasa de inflación era de 1,5% diario y no mensual”, afirmó contundente. El otro frente que mantiene inamovible de cara a su tercer año de mandato es la idea de déficit cero. Es decir, que el resultado financiero nunca sea negativo.

Su fórmula de crecimiento

Para lo que viene trabaja sobre tres ejes. El primero es la desregulación. “El crecimiento se explica por rendimientos crecientes. Es decir, que frente al aumento de un factor productivo la producción crece mucho más que proporcionalmente. Sin embargo, el entramado regulatorio tiende a destruirlos y por ende a asfixiar el proceso positivo. De este modo, en la medida que se avance en el proceso de desregulación se liberan rendimientos crecientes y la economía crecerá”, resume mientras toma nota de sus futuros pasos.

La teoría o patrón económico del “palo de hockey” (hockey stick) de la que habla últimamente describe un crecimiento que es lento y estable durante mucho tiempo, seguido de un aumento extremadamente rápido y pronunciado, formando una curva que se asemeja a la forma de un palo de hockey, con un “mango” largo y plano y un “cuerpo” que se eleva casi verticalmente. Se aplica para mostrar crecimiento exponencial y en la historia económica para ilustrar el crecimiento exponencial de la prosperidad y la población tras la Revolución Industrial.

El Presidente está convencido de que las regulaciones fueron culpables del no crecimiento y que constituyen un ataque certero al derecho de la propiedad. En ese sentido el Consejo de Mayo trabaja sobre la inviolabilidad. “La propiedad privada está atacada por el Estado en dos fases, la de impuestos y la de regulaciones. Para la primera el antídoto será la reforma tributaria y para la segunda la desregulación”, se entusiasmó.

El segundo motor es el de capital humano. “Unos 70 puntos porcentuales del crecimiento del PBI per cápita son explicados por el capital humano”, graficó. Según su punto de vista existen dos generaciones: una primera que abarca la alimentación y la salud y una segunda generación con la educación. “Acá hay un punto central que se engloba con lo que viene y pasa por educar, también por reeducar a los que están afuera del sistema y modernizar a aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen para cerrar la brecha laboral”, afirmó Milei. De ahí surge la idea que los trabajadores informales sean formales. También por ello se justifica desde el gobierno libertario que el Consejo de Mayo no trate la coparticipación ni la reforma previsional. Primero, dicen, será necesario cerrar la brecha informal.

“La modernización laboral tiene el objetivo de sumar nuevos trabajadores al sistema y absorber a los que están caídos”, agregó el presidente.

El tercer motor de crecimiento según el plan violeta será la apertura. “La Argentina es la economía más cerrada del mundo pero claramente dejará de serlo. De eso no quedan dudas”, subrayó el presidente en su encuentro a puertas cerradas. En 2024 la suma de importaciones y exportaciones para la Argentina debía sumar -según la gestión libertaria- un 93% del producto bruto interno (PBI). Pero hoy es solo el 28%. Entonces para lo que los violetas consideran un país normal el comercio debería expandirse unas 3,3 veces.

Eso en el marco de un nuevo mundo que comenzó a delinearse ayer tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y su mujer después de las operaciones militares a “gran escala” que la Casa Blanca lanzó durante la madrugada. “Es la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante que quiso aferrarse al poder. Maduro es un usurpador, él venía trampeando [sic] las elecciones, la última fue una derrota muy fuerte pero él quiso quedarse aferrado al poder. Es una excelente noticia para el mundo libre”, celebró Milei quien pocos días antes ya había anticipado en una entrevista con CNN que trabaja en la formación de un bloque de diez países latinoamericanos. “Nuestra propuesta es abrazar las ideas de la libertad frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones”, afirmó.

Mientras eso ocurra, se refugia en la lectura de “Economía y ética de la propiedad privada” del economista Hans-Hermann Hoppe. Este libro del alumno y colega de Murray Rothbard, explora los aspectos económicos, éticos, sociológicos e históricos de la propiedad privada y parte de la tesis que los derechos de propiedad son vitales para todos los aspectos de la sociedad: el empleo, los intereses, el dinero, la banca, los ciclos económicos, los impuestos, los bienes públicos, la guerra, el imperialismo y el auge y la caída de las civilizaciones. El prestigioso sitio financiero Barron´s aseguró también que “los escritos de Hoppe son como un rayo láser... Prepárense para argumentos que los llevarán más allá de sus límites”. El presidente, en tanto, define a ese libro como “una obra de arte”. Ese texto combinado con la “Teoría de la eficiencia dinámica” de Jesús Huerta de Soto, adonde introduce la dimensión dinámica de la eficiencia basada en la capacidad creativa y coordinadora de la función empresarial, serán la base de un discurso que prepara de puño y letra para la próxima cumbre económica de Davos adonde confirmó ya su asistencia.