Este lunes 11 de mayo arranca el Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos y promociones online más destacados en la Argentina. En ese sentido, muchas personas se preguntan hasta cuándo dura para aprovechar sus ofertas.

Se trata de un evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde más de 800 marcas ofrecen más de 15.000 descuentos y promociones en diferentes rubros como tecnología, indumentaria, artículos de hogar, viajes, entre otros.

Hot Sale 2026

En esta ocasión, se podrá recurrir a la ayuda de Cybot, un asistente virtual con inteligencia artificial desarrollado específicamente para el Hot Sale. Este ayuda a los usuarios a buscar, comparar y elegir productos durante las promociones.

En la última edición, hubo 1010 empresas participantes y se superaron los 12,1 millones de productos vendidos. Los más vendidos fueron de los rubros alimentos y bebidas, productos de belleza, indumentaria deportiva, electrodomésticos y aires acondicionados, herramientas y construcción. A lo largo del evento, hubo 17,9 millones de visitas al sitio del Hot Sale.

Hot Sale 2026: hasta cuándo dura el evento de descuentos y promociones online

El Hot Sale se realiza durante tres días de mayo año a año. En 2026, comienza el lunes 11 a las 00 y finaliza el miércoles 13 a las 23.59.

De todos modos, existe la posibilidad de que el evento online se extienda al resto de la semana y se convierta en Hot Week. Igualmente, los días más fuertes del evento son al principio, ya que se puede encontrar la mejor variedad de productos y ofertas de todas las marcas antes de que se agoten.

Cómo comprar en Hot Sale 2026

Todo lo que hay que hacer para comprar en el Hot Sale 2026 de forma segura y aprovecando las promociones Shutterstock

1 Activar notificaciones y suscribirse

Antes de que comience el evento, activar las notificaciones del sitio oficial de Hot Sale y registrar el mail para recibir las mejores ofertas.

2 Encontrar marcas en que se desea comprar

Guardar las tiendas como “favoritos”; así se podrá acceder fácilmente una vez que comience el evento.

3 Buscar ofertas

Una vez que comience el evento, buscar los productos de interés en la página web de Hot Sale y hacer click sobre ellos para ir a la tienda oficial del vendedor.

4 Realizar el pago

Concretar la compra al seleccionar el medio de pago que se prefiera.

5 Hacer seguimiento

Por último, realizar el seguimiento del pedido con el código que la empresa proporcione.

Recomendaciones para comprar en el Hot Sale 2026 y evitar estafas

Recomendaciones ara comprar en el Hot Sale 2026 Shutterstock

CACE ofrece algunos consejos para realizar compras durante el evento online, aprovechar las ofertas y evitar estafas: