Hot Sale 2026: hasta cuándo dura el evento de descuentos y promociones online
Dura tres días, aunque está la posibilidad de que se extienda al resto de la semana; a continuación, recomendaciones para aprovechar todas las ofertas
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Este lunes 11 de mayo arranca el Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos y promociones online más destacados en la Argentina. En ese sentido, muchas personas se preguntan hasta cuándo dura para aprovechar sus ofertas.
Se trata de un evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde más de 800 marcas ofrecen más de 15.000 descuentos y promociones en diferentes rubros como tecnología, indumentaria, artículos de hogar, viajes, entre otros.
En esta ocasión, se podrá recurrir a la ayuda de Cybot, un asistente virtual con inteligencia artificial desarrollado específicamente para el Hot Sale. Este ayuda a los usuarios a buscar, comparar y elegir productos durante las promociones.
En la última edición, hubo 1010 empresas participantes y se superaron los 12,1 millones de productos vendidos. Los más vendidos fueron de los rubros alimentos y bebidas, productos de belleza, indumentaria deportiva, electrodomésticos y aires acondicionados, herramientas y construcción. A lo largo del evento, hubo 17,9 millones de visitas al sitio del Hot Sale.
Hot Sale 2026: hasta cuándo dura el evento de descuentos y promociones online
El Hot Sale se realiza durante tres días de mayo año a año. En 2026, comienza el lunes 11 a las 00 y finaliza el miércoles 13 a las 23.59.
De todos modos, existe la posibilidad de que el evento online se extienda al resto de la semana y se convierta en Hot Week. Igualmente, los días más fuertes del evento son al principio, ya que se puede encontrar la mejor variedad de productos y ofertas de todas las marcas antes de que se agoten.
Cómo comprar en Hot Sale 2026
Activar notificaciones y suscribirse
Antes de que comience el evento, activar las notificaciones del sitio oficial de Hot Sale y registrar el mail para recibir las mejores ofertas.
Encontrar marcas en que se desea comprar
Guardar las tiendas como “favoritos”; así se podrá acceder fácilmente una vez que comience el evento.
Buscar ofertas
Una vez que comience el evento, buscar los productos de interés en la página web de Hot Sale y hacer click sobre ellos para ir a la tienda oficial del vendedor.
Realizar el pago
Concretar la compra al seleccionar el medio de pago que se prefiera.
Hacer seguimiento
Por último, realizar el seguimiento del pedido con el código que la empresa proporcione.
Recomendaciones para comprar en el Hot Sale 2026 y evitar estafas
CACE ofrece algunos consejos para realizar compras durante el evento online, aprovechar las ofertas y evitar estafas:
- Registrarse en el sitio de Hot Sale antes de la medianoche del lunes 11 de mayo para recibir las novedades sobre los descuentos y encontrar las mejores opciones.
- Registrarse con usuario y contraseña en las páginas web de las empresas participantes del evento online para acelerar el proceso de compra.
- Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial de Hot Sale. También verificar que tengan el Sello Hot Sale, que indica si la marca participa del evento y que se suele encontrar al pie de página de cada tienda.
- Si se encuentra un producto de interés, comprarlo en el momento. Si se decide esperar y volver más tarde, probablemente se haya acabado.
- Verificar el límite de la tarjeta de crédito antes de realiza una adquisición.
- Analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.
- Si se quiere comprar indumentaria y calzado, se debe tener en cuenta usar filtros de talle, color y estilo. También se debe hacer uso de la sugerencia de calce y horma.
- Chequear con detenimiento los talles y tener a mano un centímetro para poder tomar las medidas y asegurarse de que sea el indicado.
- Realizar el seguimiento del pedido con el código que la empresa proporciona una vez hecha la compra.
- En caso de algún inconveniente, comunicarse directamente con la empresa donde se compró para que ayude a resolverlo.
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